Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdi

·0·Texno
Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdi

Google Photos servisida foydalanuvchilar uchun yangi va qulay funksiya — Wardrobe (Garderob) bosqichma-bosqich joriy etila boshlandi. Ushbu vosita foydalanuvchining kiyim-kechak va aksessuarlarini raqamlashtirish, mavjud buyumlarni tahlil qilish hamda tayyor obrazlarni taklif qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha ushbu funksiyadan foydalanish imkoniyati cheklangan. Yangilikdan faqat Google One AI Pro va AI Ultra pullik tarif rejalari obunachilari foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, xizmat hozircha faqat Android qurilmalari egalari uchun ochiq, iOS platformasi uchun esa qoʻllab-quvvatlash tizimi keyinroq joriy etilishi rejalashtirilgan. Geografik jihatdan loyiha AQSH, Braziliya va Hindistonda start oldi.

Funksiyani faollashtirish uchun foydalanuvchi hisobi mintaqada belgilangan yosh chegarasiga mos kelishi kerak. Shuningdek, Google Photos sozlamalarida Face Groups (Yuzlar guruhi) funksiyasi yoqilgan boʻlishi va foydalanuvchi oʻz yuzini tasdiqlashi lozim. Bu tizimga suratlardagi kiyimlarni aynan qaysi insonga tegishli ekanini aniq identifikatsiya qilish uchun zarurdir.

Wardrobe ishlash prinsipi foydalanuvchining barcha kiyimlari asosida raqamli katalog yaratishga asoslangan. Sunʼiy intellekt algoritmlari oxirgi 4 yil ichidagi suratlarni skanerlab, kiyimlarni taniydi va ularni toifalarga ajratadi. Eng asosiysi, foydalanuvchilar oʻz raqamli avatarlarida kiyimlarni virtual kiyib koʻrishlari va yangi uslublarni sinab koʻrishlari mumkin.

GoogleGoogle PhotosSunʼiy IntellektAndroidTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Bugun, 01:54Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiMercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiBugun, 00:50Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiGalaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiBugun, 23:25Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiApple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiBugun, 22:59OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaOpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaBugun, 22:55Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiAnthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus