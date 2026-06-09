Evotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdi

·0·Texno
Evotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdi

Evotrex startapi bor-yoʻgʻi ikki yildan beri faoliyat yuritayotgan boʻlsa-da, kelasi yili oʻzining ilk gibrid turdagi sayohat treylerlarini (RV) ishlab chiqarish va sotishni rejalashtirmoqda. Kompaniya yiliga taxminan 1000 dona texnika chiqarishni maqsad qilgan. Ushbu marraga erishish uchun Evotrex 30 million dollarlik A seriyali investitsiya raundini yakunladi va umumiy mablagʻ miqdorini 46 million dollarga yetkazdi. Sarmoyadorlar orasida GSR United Capital, Forebright Concerto Capital kabi Xitoy va Gonkong fondlari, shuningdek, mashhur Anker kompaniyasi ham bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Los-Anjelesda joylashgan ushbu startap jalb qilingan kapitalni oʻzining yangi RV modelini yakuniy sinovdan oʻtkazishga sarflaydi. Kompaniya oʻtgan yili maxfiylik rejimidan chiqqan edi va joriy yilda Consumer Electronics Show koʻrgazmasida oʻz ishlanmalarini namoyish etdi. Hozirda bozor ancha raqobatbardosh boʻlib, Thor va Winnebago kabi anʼanaviy ishlab chiqaruvchilar elektr modellar ustida ishlamoqda, biroq ular hali isteʼmolchilarga keng koʻlamda yetkazib berishni boshlagani yoʻq.

Evotrex asoschilaridan biri Alex Xiao raqobatdan qoʻrqmasligini va Anker kompaniyasidagi mahsulot menejeri sifatidagi tajribasi unga yordam berishini taʼkidladi. Lightship va Pebble kabi raqobatchilar toʻliq elektr treylerlarga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, Evotrex gibrid tizimni tanladi. Bu tizim bortdagi benzinli dvigatel orqali quvvatlanadigan akkumulyator blokidan iborat boʻlib, u "kengaytirilgan masofali elektr transport vositasi" (EREV) deb ataladi.

Alex Xiaoning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad odamlarga uzoq vaqt davomida markaziy tarmoqlardan uzilgan holda yashash imkonini beruvchi texnika yaratishdir. Hozirda kompaniyaning PG5 RV modeliga boʻlgan buyurtmalarning 90 foizi 160 000 dollarlik Premium komplektatsiyaga toʻgʻri kelmoqda. Kompaniya yaqin 10-12 oy ichida mahsulotning chidamliligini sinovdan oʻtkazishga va mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga eʼtibor qaratadi.

EvotrexStartupGibridTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiYer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiBugun, 09:21Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiApple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiBugun, 08:58Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaHonor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaBugun, 08:30Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiXiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiBugun, 08:28Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaSuno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaBugun, 07:52AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaAQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaBugun, 06:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus