Rossiyada xalqaro qoʻngʻiroqlarga oʻz-oʻzini taqiqlash imkoniyati joriy etilmoqda

·0·Texno
Rossiyada xalqaro qoʻngʻiroqlarga oʻz-oʻzini taqiqlash imkoniyati joriy etilmoqda

Rossiya Davlat dumasi kiberfiribgarlikka qarshi kurashishga qaratilgan qonun loyihasini ikkinchi va uchinchi oʻqishda maʼqulladi. Yangi qonun doirasida abonentlar uchun xalqaro kiruvchi qoʻngʻiroqlarni ixtiyoriy ravishda bloklash imkoniyati yaratiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu taqiqni oʻrnatish uchun foydalanuvchilar "Gosuslugi" portali orqali shaxsiy kabinetdan foydalanishlari yoki koʻp funksiyali markazlarga (MFC) shaxsan tashrif buyurishlari mumkin boʻladi. Xizmat faollashtirilgandan soʻng, xorijdan kelayotgan barcha qoʻngʻiroqlar aloqa operatori tomonidan avtomatik ravishda rad etiladi.

Qonunda belgilanishicha, oʻrnatilgan cheklovlarni bekor qilish uchun abonentning shaxsan MFCga borishi talab etiladi. Bu chora firibgarlar tomonidan hisoblarni masofadan boshqarish va taqiqlarni yechish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, hujjat telekommunikatsiya kompaniyalariga barcha xalqaro qoʻngʻiroqlarni maxsus belgilash (markirovka qilish) majburiyatini yuklaydi. Bunday markirovkaning aniq tartibi va formati Rossiya hukumati tomonidan alohida belgilanadi.

RossiyaKiberxavfsizlikAloqaQonunchilikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBeeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBugun, 12:50Rossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiRossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiBugun, 12:25Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiSkuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiBugun, 12:23Samsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiSamsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiBugun, 12:22Dongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiDongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiBugun, 11:57Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiYandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus