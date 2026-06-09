Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?
Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi jadal rivojlanish shu paytgacha bitta asosiy tushunchaga tayanib keldi: model qanchalik katta boʻlsa, u shunchalik kuchli va bozorda gʻolib boʻladi. Biroq, bugungi kunda sanoat ushbu qarash oʻzgara boshlaganiga guvoh boʻlmoqda. Yuqori xarajatlar foydalanuvchilarni kichikroq va arzonroq modellarga eʼtibor qaratishga majbur qilmoqda. Bu iqtisodiy yondashuv soha kelajagini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Coinbase hammuassisi Brian Armstrongning bashoratiga koʻra, yaqin 12-18 oy ichida vazifalarning 80 foizi 99 foizga arzonroq boʻlgan modellar orqali bajariladi. Faqatgina 20 foiz eng murakkab ishlar eng soʻnggi avlod flagman modellarida qoladi. Agar bu amalga oshsa, OpenAI va Anthropic kabi yirik laboratoriyalar IPO arafasida jiddiy moliyaviy yoʻqotishlarga duch kelishi mumkin, chunki asosiy daromad oqimi arzonroq muqobillarga oʻtib ketadi.
Dastlabki sinovlar shuni koʻrsatmoqdaki, tizim toʻgʻri sozlansa, arzon modellar sifatni qurbon qilmasdan yiriklarining oʻrnini bosa oladi. Masalan, Harvey yuridik AI servisi Fireworks AI bilan hamkorlikda Claude Opus va GLM 5.1 modellarini birgalikda qoʻllab, xarajatlarni 3 baravarga qisqartirishga erishdi. Bunda eng ogʻir vazifalar yirik modelga, qolganlari esa kichikroq modelga yuklangan.
Harvey hammuassisi Gabe Pereyra taʼkidlaganidek, sifat tushunchasi endi hamma narsa uchun eng kuchli modeldan foydalanishni emas, balki eng toʻgʻri javobni eng samarali yoʻl bilan olishni anglatadi. Bu tendensiya nafaqat ochiq va yopiq modellar oʻrtasidagi, balki katta va kichik modellar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar GPT-4o oʻrniga GPT-4o-mini kabi tejamkor variantlarni tanlash orqali ham sifatni, ham mablagʻni saqlab qolishmoqda.
…