Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?

·1·Texno
Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?

Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi jadal rivojlanish shu paytgacha bitta asosiy tushunchaga tayanib keldi: model qanchalik katta boʻlsa, u shunchalik kuchli va bozorda gʻolib boʻladi. Biroq, bugungi kunda sanoat ushbu qarash oʻzgara boshlaganiga guvoh boʻlmoqda. Yuqori xarajatlar foydalanuvchilarni kichikroq va arzonroq modellarga eʼtibor qaratishga majbur qilmoqda. Bu iqtisodiy yondashuv soha kelajagini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Coinbase hammuassisi Brian Armstrongning bashoratiga koʻra, yaqin 12-18 oy ichida vazifalarning 80 foizi 99 foizga arzonroq boʻlgan modellar orqali bajariladi. Faqatgina 20 foiz eng murakkab ishlar eng soʻnggi avlod flagman modellarida qoladi. Agar bu amalga oshsa, OpenAI va Anthropic kabi yirik laboratoriyalar IPO arafasida jiddiy moliyaviy yoʻqotishlarga duch kelishi mumkin, chunki asosiy daromad oqimi arzonroq muqobillarga oʻtib ketadi.

Dastlabki sinovlar shuni koʻrsatmoqdaki, tizim toʻgʻri sozlansa, arzon modellar sifatni qurbon qilmasdan yiriklarining oʻrnini bosa oladi. Masalan, Harvey yuridik AI servisi Fireworks AI bilan hamkorlikda Claude Opus va GLM 5.1 modellarini birgalikda qoʻllab, xarajatlarni 3 baravarga qisqartirishga erishdi. Bunda eng ogʻir vazifalar yirik modelga, qolganlari esa kichikroq modelga yuklangan.

Harvey hammuassisi Gabe Pereyra taʼkidlaganidek, sifat tushunchasi endi hamma narsa uchun eng kuchli modeldan foydalanishni emas, balki eng toʻgʻri javobni eng samarali yoʻl bilan olishni anglatadi. Bu tendensiya nafaqat ochiq va yopiq modellar oʻrtasidagi, balki katta va kichik modellar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar GPT-4o oʻrniga GPT-4o-mini kabi tejamkor variantlarni tanlash orqali ham sifatni, ham mablagʻni saqlab qolishmoqda.

Sunʼiy IntellektOpenAIChatGPTTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariKecha, 18:297600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqdaKecha, 18:27CISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiCISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiKecha, 17:57Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiKecha, 17:56Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiTecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiKecha, 17:27VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiVTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiKecha, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus