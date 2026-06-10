Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdi

·0·Texno
Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdi

Google kompaniyasi oʻzining hamyonbop sunʼiy intellekt obuna rejasini yanada arzonlashtirib, rivojlanayotgan bozorlardagi narxlar urushini Amerika isteʼmolchilari orasiga olib kirdi. Dushanba kuni eʼlon qilingan yangilikka koʻra, Google AI Plus xizmatining oylik narxi 7,99 dollardan 4,99 dollargacha tushirildi. Shu bilan birga, taqdim etiladigan bulutli xotira hajmi ham ikki baravar oshirilib, 200 gigabaytdan 400 gigabaytga yetkazildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gemini AI obunalari boʻyicha mahsulot rahbari Vikas Kansalning soʻzlariga koʻra, ushbu yangilanishlar yaqin kunlarda barcha foydalanuvchilar uchun amal qila boshlaydi. Google AI Plus yanvar oyida AQSH bozoridagi eng arzon pullik sunʼiy intellekt xizmati sifatida ishga tushirilgan edi. U asosan talabalar va yakka tartibdagi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, Omni Flash orqali video yaratish, Google Flow ijodiy studiyasi va NotebookLM kabi vositalarni oʻz ichiga oladi.

Mutaxassislarning fikricha, Google oʻzining vertikal integratsiyasi va keng tarqalish imkoniyatlaridan foydalanib, bozordagi marjani pasaytirmoqda. Bu esa OpenAI va Anthropic kabi faqat sunʼiy intellektga ixtisoslashgan kompaniyalar uchun jiddiy sinov boʻlishi mumkin. Goodwater Capital hammuassisi Chi-Hua Chienning taʼkidlashicha, texnologik infratuzilma kompaniyalari vaqt oʻtishi bilan oʻz qiymatini yoʻqotib, ommaviy tovar (commodity) darajasiga tushib qoladi.

Ushbu narxlar urushi dastlab Hindiston kabi tez rivojlanayotgan bozorlarda boshlangan edi. Oʻtgan yilning avgust oyida OpenAI Hindistonda ChatGPT Go xizmatini taxminan 4,60 dollar narxda ishga tushirgan, Google esa bunga javoban dekabr oyida oʻzining arzonlashtirilgan rejasini taqdim etgan edi. Endilikda ushbu strategiya global miqyosda, jumladan, AQSH bozorida ham keng qoʻllanilmoqda.

GoogleSunʼiy IntellektChatGPTOpenAIGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiBugun, 23:26Apple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiApple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiBugun, 23:22GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiGM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiBugun, 21:24Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiBugun, 21:23Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaAnthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus