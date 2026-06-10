Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdi
Google kompaniyasi oʻzining hamyonbop sunʼiy intellekt obuna rejasini yanada arzonlashtirib, rivojlanayotgan bozorlardagi narxlar urushini Amerika isteʼmolchilari orasiga olib kirdi. Dushanba kuni eʼlon qilingan yangilikka koʻra, Google AI Plus xizmatining oylik narxi 7,99 dollardan 4,99 dollargacha tushirildi. Shu bilan birga, taqdim etiladigan bulutli xotira hajmi ham ikki baravar oshirilib, 200 gigabaytdan 400 gigabaytga yetkazildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Gemini AI obunalari boʻyicha mahsulot rahbari Vikas Kansalning soʻzlariga koʻra, ushbu yangilanishlar yaqin kunlarda barcha foydalanuvchilar uchun amal qila boshlaydi. Google AI Plus yanvar oyida AQSH bozoridagi eng arzon pullik sunʼiy intellekt xizmati sifatida ishga tushirilgan edi. U asosan talabalar va yakka tartibdagi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, Omni Flash orqali video yaratish, Google Flow ijodiy studiyasi va NotebookLM kabi vositalarni oʻz ichiga oladi.
Mutaxassislarning fikricha, Google oʻzining vertikal integratsiyasi va keng tarqalish imkoniyatlaridan foydalanib, bozordagi marjani pasaytirmoqda. Bu esa OpenAI va Anthropic kabi faqat sunʼiy intellektga ixtisoslashgan kompaniyalar uchun jiddiy sinov boʻlishi mumkin. Goodwater Capital hammuassisi Chi-Hua Chienning taʼkidlashicha, texnologik infratuzilma kompaniyalari vaqt oʻtishi bilan oʻz qiymatini yoʻqotib, ommaviy tovar (commodity) darajasiga tushib qoladi.
Ushbu narxlar urushi dastlab Hindiston kabi tez rivojlanayotgan bozorlarda boshlangan edi. Oʻtgan yilning avgust oyida OpenAI Hindistonda ChatGPT Go xizmatini taxminan 4,60 dollar narxda ishga tushirgan, Google esa bunga javoban dekabr oyida oʻzining arzonlashtirilgan rejasini taqdim etgan edi. Endilikda ushbu strategiya global miqyosda, jumladan, AQSH bozorida ham keng qoʻllanilmoqda.
…