Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqda
Rossiya Federal antimonopoliya xizmati (FAS) aloqa operatorlarining 5G texnologiyasi tilga olingan reklama materiallarini oʻrganishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu masala FAS ekspert kengashining yigʻilishida koʻrib chiqiladi, chunki mamlakatda beshinchi avlod tarmoqlari hali keng tijoriy foydalanishga topshirilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ekspertlarning fikricha, xizmat koʻrsatish nomlarida va reklama kampaniyalarida 5G atamasidan foydalanish insofli raqobat nuqtai nazaridan shubha uygʻotishi mumkin. Amalda hali ishlamayotgan texnologiyalarni reklama qilish isteʼmolchilar tomonidan xizmatlar haqida notoʻgʻri tasavvur shakllanishiga olib keladi.
FAS nafaqat 5G reklamalarini, balki bir qator marketing aksiyalarini ham tahlil qiladi. Xususan, «Vimpelkom» va «MegaFon» takliflari, shuningdek, «Vimpelkom» va T2 operatorlarining raqamni saqlab qolgan holda oʻtish (MNP) dasturlari diqqat markazida boʻladi.
Bundan tashqari, kengash raqamni bir operatordan boshqasiga koʻchirishda rad javoblari koʻpayayotgani, telefon qoʻngʻiroqlari davomiyligi va avtojavob beruvchi yoqilgunga qadar kutish vaqti bilan bogʻliq muammolarni ham koʻrib chiqadi.
Avvalroq Rossiyada 5G rivojlanishi cheklovlarga duch kelayotgani haqida xabar berilgan edi. Ajratilgan chastotalarda yangi standart tezlikni oshirmaydi, balki faqat smartfon ekranida 5G belgisini koʻrsatishga xizmat qiladi xolos.
…