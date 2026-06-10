Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqda

·0·Texno
Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqda

Rossiya Federal antimonopoliya xizmati (FAS) aloqa operatorlarining 5G texnologiyasi tilga olingan reklama materiallarini oʻrganishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu masala FAS ekspert kengashining yigʻilishida koʻrib chiqiladi, chunki mamlakatda beshinchi avlod tarmoqlari hali keng tijoriy foydalanishga topshirilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertlarning fikricha, xizmat koʻrsatish nomlarida va reklama kampaniyalarida 5G atamasidan foydalanish insofli raqobat nuqtai nazaridan shubha uygʻotishi mumkin. Amalda hali ishlamayotgan texnologiyalarni reklama qilish isteʼmolchilar tomonidan xizmatlar haqida notoʻgʻri tasavvur shakllanishiga olib keladi.

FAS nafaqat 5G reklamalarini, balki bir qator marketing aksiyalarini ham tahlil qiladi. Xususan, «Vimpelkom» va «MegaFon» takliflari, shuningdek, «Vimpelkom» va T2 operatorlarining raqamni saqlab qolgan holda oʻtish (MNP) dasturlari diqqat markazida boʻladi.

Bundan tashqari, kengash raqamni bir operatordan boshqasiga koʻchirishda rad javoblari koʻpayayotgani, telefon qoʻngʻiroqlari davomiyligi va avtojavob beruvchi yoqilgunga qadar kutish vaqti bilan bogʻliq muammolarni ham koʻrib chiqadi.

Avvalroq Rossiyada 5G rivojlanishi cheklovlarga duch kelayotgani haqida xabar berilgan edi. Ajratilgan chastotalarda yangi standart tezlikni oshirmaydi, balki faqat smartfon ekranida 5G belgisini koʻrsatishga xizmat qiladi xolos.

Rossiya5GAloqaReklamaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiLucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiBugun, 03:52Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiRossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiBugun, 03:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiBugun, 01:52Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiGoogle AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiBugun, 00:21Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiBugun, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus