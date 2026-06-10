Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradi

·0·Texno
Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradi

Texnologiya gigantlari sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish va joriy etish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini egallashga intilayotgan bir paytda, Meta kompaniyasi Hindistonda oʻzining ilk infratuzilmaviy loyihasini boshlamoqda. Kompaniya Reliance Industries konglomerati bilan hamkorlikda Gujarat shtatining Jamnagar shahrida 168 megavatt quvvatga ega sunʼiy intellektga moslashtirilgan maʼlumotlar markazini barpo etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu hamkorlik Meta va Reliance oʻrtasidagi uzoq yillik aloqalarning yangi bosqichidir. Avvalroq Meta Reliance tarkibidagi Jio Platforms loyihasiga bir necha milliard dollar sarmoya kiritgan edi. Yangi kelishuvga koʻra, Meta Jamnagardagi inshoot quvvatlarini ijaraga oladi. Mazkur markaz qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobiga ishlaydi va uni sovutish uchun tuzsizlantirilgan dengiz suvidan foydalaniladi.

Hindiston hozirda AI infratuzilmasi uchun eng jozibador bozorlardan biriga aylanmoqda. Microsoft, Amazon, Google va OpenAI kabi kompaniyalar allaqachon mamlakatda oʻz loyihalarini eʼlon qilgan. Hindiston hukumati ham xorijiy bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlar uchun 2047-yilgacha soliq imtiyozlarini joriy etish orqali investitsiyalarni jalb qilishga intilmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Hindistonning maʼlumotlar markazlari quvvati 2020-yildagi 375 megavatdan 2025-yilga kelib 1,5 gigavattga yetishi kutilmoqda. Sanoat tahlilchilari oʻn yillikning oxiriga borib bu koʻrsatkich 8 gigavattdan oshishini prognoz qilmoqdalar. Meta bilan tuzilgan bitim nafaqat Hindiston bozoriga, balki kompaniyaning global AI tarmogʻini qoʻllab-quvvatlashga ham xizmat qiladi.

MetaRelianceSunʼiy IntellektHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaOnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaBugun, 05:52Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiBugun, 04:23Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiRossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiBugun, 04:21Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaRossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaBugun, 03:59Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiLucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiBugun, 03:52Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiRossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiBugun, 03:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus