Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradi
Texnologiya gigantlari sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish va joriy etish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini egallashga intilayotgan bir paytda, Meta kompaniyasi Hindistonda oʻzining ilk infratuzilmaviy loyihasini boshlamoqda. Kompaniya Reliance Industries konglomerati bilan hamkorlikda Gujarat shtatining Jamnagar shahrida 168 megavatt quvvatga ega sunʼiy intellektga moslashtirilgan maʼlumotlar markazini barpo etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu hamkorlik Meta va Reliance oʻrtasidagi uzoq yillik aloqalarning yangi bosqichidir. Avvalroq Meta Reliance tarkibidagi Jio Platforms loyihasiga bir necha milliard dollar sarmoya kiritgan edi. Yangi kelishuvga koʻra, Meta Jamnagardagi inshoot quvvatlarini ijaraga oladi. Mazkur markaz qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobiga ishlaydi va uni sovutish uchun tuzsizlantirilgan dengiz suvidan foydalaniladi.
Hindiston hozirda AI infratuzilmasi uchun eng jozibador bozorlardan biriga aylanmoqda. Microsoft, Amazon, Google va OpenAI kabi kompaniyalar allaqachon mamlakatda oʻz loyihalarini eʼlon qilgan. Hindiston hukumati ham xorijiy bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlar uchun 2047-yilgacha soliq imtiyozlarini joriy etish orqali investitsiyalarni jalb qilishga intilmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Hindistonning maʼlumotlar markazlari quvvati 2020-yildagi 375 megavatdan 2025-yilga kelib 1,5 gigavattga yetishi kutilmoqda. Sanoat tahlilchilari oʻn yillikning oxiriga borib bu koʻrsatkich 8 gigavattdan oshishini prognoz qilmoqdalar. Meta bilan tuzilgan bitim nafaqat Hindiston bozoriga, balki kompaniyaning global AI tarmogʻini qoʻllab-quvvatlashga ham xizmat qiladi.
…