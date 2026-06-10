Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadi

·0·Texno
Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadi

SpaceX tomonidan eʻlon qilingan rasmiy maʻlumotlarga koʻra, Starship raketasining kelajakdagi Starlink V3 sunʻiy yoʻldoshlari bilan amalga oshiriladigan bitta parvozi orbitaga 60 ga yaqin apparatni olib chiqishi va tarmoq oʻtkazuvchanligini taxminan 61 000 Gbit/s ga oshirishi mumkin. Taqqoslash uchun, Falcon 9 raketasining 27 ta Starlink V2 sunʻiy yoʻldoshi bilan amalga oshirilgan bitta parvozi bor-yoʻgʻi 2 600 Gbit/s quvvat qoʻshadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisob-kitoblarga koʻra, bitta Starship parvozi qoʻshilgan tarmoq sigʻimi boʻyicha nazariy jihatdan 23 ta Falcon 9 parvoziga teng keladi. Dastur miqyosida bu shuni anglatadiki, Starlink V3 sunʻiy yoʻldoshlari bilan amalga oshiriladigan oʻnta parvoz butun Starlink tarmogʻining hozirgi umumiy oʻtkazuvchanlik quvvatini ikki baravar oshirishga qodir. Bunday keskin sakrash maʻlumotlarni uzatish zichligi va orbital guruhdan foydalanish samaradorligini oshiruvchi yangi avlod sunʻiy yoʻldoshlariga oʻtish bilan bogʻliq.

Yangi Starlink V3 sunʻiy yoʻldoshlari V2 modeliga nisbatan 10 baravardan koʻproq oʻtkazuvchanlikni taʻminlaydi — ularning har biri 1 Tbit/s dan yuqori tezlik bera oladi. Kelajakda apparatlar sonini 10 baravar koʻpaytirish rejalashtirilgan, natijada butun tizimning umumiy sigʻimi 100 baravardan koʻproqqa oʻsadi. Avvalroq SpaceX kompaniyasi AI1 kodli nomi ostida sunʻiy intellekt hisob-kitoblari uchun moʻljallangan ilk koinot maʻlumotlar markazini taqdim etgan edi.

SpaceX bosh direktori Elon Musk sunʻiy intellekt uchun orbital maʻlumotlarni qayta ishlash markazlarini yaratish murakkab muhandislik vazifasi emasligini taʻkidladi. Shuningdek, kompaniya yangi avlod Starlink terminallarini ham namoyish etdi. Ushbu qurilmalar joriy modellarga qaraganda ancha katta hajmlarda ishlab chiqarilishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipStarlinkElon MuskSunʻiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiSpektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiBugun, 08:51Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiBugun, 08:23Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiXiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiBugun, 08:23Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiHonor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiBugun, 07:58Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiMeta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiBugun, 07:24OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaOnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaBugun, 05:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus