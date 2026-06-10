Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadi
SpaceX tomonidan eʻlon qilingan rasmiy maʻlumotlarga koʻra, Starship raketasining kelajakdagi Starlink V3 sunʻiy yoʻldoshlari bilan amalga oshiriladigan bitta parvozi orbitaga 60 ga yaqin apparatni olib chiqishi va tarmoq oʻtkazuvchanligini taxminan 61 000 Gbit/s ga oshirishi mumkin. Taqqoslash uchun, Falcon 9 raketasining 27 ta Starlink V2 sunʻiy yoʻldoshi bilan amalga oshirilgan bitta parvozi bor-yoʻgʻi 2 600 Gbit/s quvvat qoʻshadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hisob-kitoblarga koʻra, bitta Starship parvozi qoʻshilgan tarmoq sigʻimi boʻyicha nazariy jihatdan 23 ta Falcon 9 parvoziga teng keladi. Dastur miqyosida bu shuni anglatadiki, Starlink V3 sunʻiy yoʻldoshlari bilan amalga oshiriladigan oʻnta parvoz butun Starlink tarmogʻining hozirgi umumiy oʻtkazuvchanlik quvvatini ikki baravar oshirishga qodir. Bunday keskin sakrash maʻlumotlarni uzatish zichligi va orbital guruhdan foydalanish samaradorligini oshiruvchi yangi avlod sunʻiy yoʻldoshlariga oʻtish bilan bogʻliq.
Yangi Starlink V3 sunʻiy yoʻldoshlari V2 modeliga nisbatan 10 baravardan koʻproq oʻtkazuvchanlikni taʻminlaydi — ularning har biri 1 Tbit/s dan yuqori tezlik bera oladi. Kelajakda apparatlar sonini 10 baravar koʻpaytirish rejalashtirilgan, natijada butun tizimning umumiy sigʻimi 100 baravardan koʻproqqa oʻsadi. Avvalroq SpaceX kompaniyasi AI1 kodli nomi ostida sunʻiy intellekt hisob-kitoblari uchun moʻljallangan ilk koinot maʻlumotlar markazini taqdim etgan edi.
SpaceX bosh direktori Elon Musk sunʻiy intellekt uchun orbital maʻlumotlarni qayta ishlash markazlarini yaratish murakkab muhandislik vazifasi emasligini taʻkidladi. Shuningdek, kompaniya yangi avlod Starlink terminallarini ham namoyish etdi. Ushbu qurilmalar joriy modellarga qaraganda ancha katta hajmlarda ishlab chiqarilishi kutilmoqda.
…