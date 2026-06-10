7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi
OnePlus kompaniyasi Xitoyda Turbo 6X Pro modeli bilan bir qatorda uning nisbatan arzonroq versiyasi — OnePlus Turbo 6X smartfonini namoyish etdi. Qurilma Dimensity 7360 Super platformasida ishlaydi va AnTuTu testlarida 1 millionga yaqin ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Yangi model 15-iyundan boshlab 1499 yuan (taxminan 220 dollar) boshlangʻich narxda sotuvga chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon 6,72 dyuymli IPS ekranga ega boʻlib, u Full HD+ (2400 × 1080 piksel) aniqlikni, 144 Hz yangilanish chastotasini va 1000 nitgacha boʻlgan yorqinlikni taʼminlaydi. Displeyning oʻziga xos jihati shundaki, u bilan hoʻl qoʻllar, yogʻli barmoqlar va hatto qoʻlqopda ham bemalol ishlash mumkin.
Qurilmaning asosiy ustunligi uning 7000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. U 45 vattli tezkor quvvatlash va simli teskari quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Kamera tizimi 50 MP asosiy datchik va 2 MP monoxrom (oq-qora) sensordan iborat boʻlsa, selfi uchun 8 megapikselli old kamera oʻrnatilgan.
OnePlus Turbo 6X qoʻshimcha ravishda 2 TBgacha boʻlgan microSD xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi, NFC chipi va stereodinamiklar bilan jihozlangan. Smartfon uch xil rangda taqdim etiladi. Uning oʻlchamlari 165,85 x 76 x 8,55 mm, vazni esa 208 grammni tashkil etadi.
Narxlar xotira hajmiga qarab quyidagicha belgilangan: 8/128 GB talqini — 220 dollar, 8/256 GB — 250 dollar, eng yuqori 12/256 GB versiyasi esa 295 dollar atrofida boʻladi.
…