7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi

·0·Texno
7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi

OnePlus kompaniyasi Xitoyda Turbo 6X Pro modeli bilan bir qatorda uning nisbatan arzonroq versiyasi — OnePlus Turbo 6X smartfonini namoyish etdi. Qurilma Dimensity 7360 Super platformasida ishlaydi va AnTuTu testlarida 1 millionga yaqin ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Yangi model 15-iyundan boshlab 1499 yuan (taxminan 220 dollar) boshlangʻich narxda sotuvga chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon 6,72 dyuymli IPS ekranga ega boʻlib, u Full HD+ (2400 × 1080 piksel) aniqlikni, 144 Hz yangilanish chastotasini va 1000 nitgacha boʻlgan yorqinlikni taʼminlaydi. Displeyning oʻziga xos jihati shundaki, u bilan hoʻl qoʻllar, yogʻli barmoqlar va hatto qoʻlqopda ham bemalol ishlash mumkin.

Qurilmaning asosiy ustunligi uning 7000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. U 45 vattli tezkor quvvatlash va simli teskari quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Kamera tizimi 50 MP asosiy datchik va 2 MP monoxrom (oq-qora) sensordan iborat boʻlsa, selfi uchun 8 megapikselli old kamera oʻrnatilgan.

OnePlus Turbo 6X qoʻshimcha ravishda 2 TBgacha boʻlgan microSD xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi, NFC chipi va stereodinamiklar bilan jihozlangan. Smartfon uch xil rangda taqdim etiladi. Uning oʻlchamlari 165,85 x 76 x 8,55 mm, vazni esa 208 grammni tashkil etadi.

Narxlar xotira hajmiga qarab quyidagicha belgilangan: 8/128 GB talqini — 220 dollar, 8/256 GB — 250 dollar, eng yuqori 12/256 GB versiyasi esa 295 dollar atrofida boʻladi.

OnePlusSmartfonTexnologiyaGadjetXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:26Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiWaymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiBugun, 09:24Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiStarship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiBugun, 08:53Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiSpektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiBugun, 08:51Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiBugun, 08:23Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiXiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus