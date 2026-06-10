Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydi

·0·Texno
Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydi

2026-yil yozining oxiriga qadar Yandex kompaniyasining robotlashtirilgan yetkazib berish xizmati Voronej va Tyumen shaharlarida ishga tushiriladi. Kompaniya vakillarining maʻlum qilishicha, ushbu loyiha geografiyasi oltita millioner-shahargacha kengayadi va yil yakuniga qadar yangi hududlar qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda ushbu shaharlarda maxsus robot-kartograflar faoliyat yuritmoqda. Ularning asosiy vazifasi koʻchalarning batafsil uch oʻlchamli (3D) xaritasini tuzishdan iborat. Bu xaritalar kelajakda robot-kuryerlarga shahar muhitida xatosiz harakatlanish va manzillarni aniq topish imkonini beradi.

Foydalanuvchilar robot orqali buyurtmalarni Yandex Lavka va Yandex Eda ilovalari orqali amalga oshirishlari mumkin boʻladi. Yangi hududlarda Yandex tomonidan seriyali ishlab chiqarilayotgan toʻrtinchi avlod roverlaridan foydalaniladi. Ushbu qurilmalar murakkab shahar sharoitlariga moslashgan.

2026-yilning birinchi choragi yakuniga koʻra, robotlar parki 500 tani tashkil etgan boʻlsa, 2027-yil oxiriga qadar ularning sonini 20 000 taga yetkazish maqsad qilingan. Yil boshidan buyon kompaniya qamrov doirasini bir necha barobar kengaytirib, servisga 100 dan ortiq darkstor va yetkazib berish hududlarini uladi.

YandexRobototexnikaTexnologiyaSunʻiy IntellektLogistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiHindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiBugun, 09:571 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandiBugun, 09:50Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:26Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiWaymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiBugun, 09:247000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildiBugun, 09:21Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiStarship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus