Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydi
2026-yil yozining oxiriga qadar Yandex kompaniyasining robotlashtirilgan yetkazib berish xizmati Voronej va Tyumen shaharlarida ishga tushiriladi. Kompaniya vakillarining maʻlum qilishicha, ushbu loyiha geografiyasi oltita millioner-shahargacha kengayadi va yil yakuniga qadar yangi hududlar qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda ushbu shaharlarda maxsus robot-kartograflar faoliyat yuritmoqda. Ularning asosiy vazifasi koʻchalarning batafsil uch oʻlchamli (3D) xaritasini tuzishdan iborat. Bu xaritalar kelajakda robot-kuryerlarga shahar muhitida xatosiz harakatlanish va manzillarni aniq topish imkonini beradi.
Foydalanuvchilar robot orqali buyurtmalarni Yandex Lavka va Yandex Eda ilovalari orqali amalga oshirishlari mumkin boʻladi. Yangi hududlarda Yandex tomonidan seriyali ishlab chiqarilayotgan toʻrtinchi avlod roverlaridan foydalaniladi. Ushbu qurilmalar murakkab shahar sharoitlariga moslashgan.
2026-yilning birinchi choragi yakuniga koʻra, robotlar parki 500 tani tashkil etgan boʻlsa, 2027-yil oxiriga qadar ularning sonini 20 000 taga yetkazish maqsad qilingan. Yil boshidan buyon kompaniya qamrov doirasini bir necha barobar kengaytirib, servisga 100 dan ortiq darkstor va yetkazib berish hududlarini uladi.
…