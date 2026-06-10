8000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildi

·0·Texno
8000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildi

Realme kompaniyasi oʻzining yangi Realme P4R 5G smartfonini rasman namoyish etdi. Qurilma hamyonbop narx segmentiga mansub boʻlsa-da, oʻzining yuqori avtonomlik koʻrsatkichi va mustahkam himoyasi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon 6,8 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ ruxsatini va 144 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ekranning eng yuqori yorqinligi 1200 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Qurilma unumdorligi uchun MediaTek Dimensity 6300 chipseti masʼul etib belgilangan.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Smartfon 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega. Shuningdek, qurilma korpusi IP65 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Kamera borasida 50 megapikselli asosiy sensor va 8 megapikselli selfi-kamera taklif etiladi.

Realme P4R 5G uch xil xotira konfiguratsiyasida sotuvga chiqadi: 4/128 GB, 6/128 GB va 6/256 GB. Eng kichik modelning narxi 200 dollardan boshlanadi, biroq sotuvlarning ilk bosqichida barcha versiyalar uchun 20 dollar chegirma amal qiladi. Smartfon yon tomonlama barmoq izi skaneri, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 va USB-C porti bilan taʼminlangan.

RealmeSmartfonTexnologiyaMediaTekGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiYandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiBugun, 10:24Hindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiHindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiBugun, 09:571 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandiBugun, 09:50Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:26Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiWaymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiBugun, 09:247000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildiBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus