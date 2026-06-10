Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdi
Huawei Mate 80 seriyasidagi qurilmalar sotuvi 6,49 million donaga yetdi va bu koʻrsatkich kompaniyaning Xitoy smartfon bozoridagi mavqeini jadal mustahkamlamoqda. Hozirda ishlab chiqaruvchi mamlakat bozorida birinchi oʻrinni egallab turibdi. RDObservation maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning 22-haftasiga kelib, Huawei Mate 80 flagmanining sotuv koʻrsatkichi 7 millionlik marraga yaqinlashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning 20-haftasida Mate 80 modellarining 6,29 million donasi yetkazib berilgan edi. Bu shuni anglatadiki, kompaniya bor-yoʻgʻi bir hafta ichida deyarli 200 000 dona smartfon sotishga muvaffaq boʻlgan. Isteʼmol bozoridagi bunday yuqori talab Huawei kompaniyasiga yetakchilikni saqlab qolishda yordam bermoqda.
Soʻnggi reyting natijalariga koʻra, Xitoy texnologiya giganti 20,7% ulush bilan smartfonlar sotuvi boʻyicha birinchi oʻrinni band etdi. Shu bilan birga, iPhone 17 liniyasi Apple kutganidan ham yuqori natija koʻrsatayotganiga qaramay, Amerika brendi 19,4% koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻrinda qolmoqda.
iPhone 17 seriyasi Xitoy bozorida hamon salmoqli ulushga ega boʻlsa-da, Mate 80 flagmani yetkazib berish hajmi boʻyicha unga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Shuningdek, nafaqat Mate 80, balki Nova 15 seriyasi ham yuqori sotuv koʻrsatkichlarini namoyish etdi. Bundan tashqari, Pura 90, Pura X Max va Nova 16 modellari ham bozorda katta qiziqish uygʻotmoqda.
…