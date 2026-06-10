Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdi

·0·Texno
Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdi

Huawei Mate 80 seriyasidagi qurilmalar sotuvi 6,49 million donaga yetdi va bu koʻrsatkich kompaniyaning Xitoy smartfon bozoridagi mavqeini jadal mustahkamlamoqda. Hozirda ishlab chiqaruvchi mamlakat bozorida birinchi oʻrinni egallab turibdi. RDObservation maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning 22-haftasiga kelib, Huawei Mate 80 flagmanining sotuv koʻrsatkichi 7 millionlik marraga yaqinlashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning 20-haftasida Mate 80 modellarining 6,29 million donasi yetkazib berilgan edi. Bu shuni anglatadiki, kompaniya bor-yoʻgʻi bir hafta ichida deyarli 200 000 dona smartfon sotishga muvaffaq boʻlgan. Isteʼmol bozoridagi bunday yuqori talab Huawei kompaniyasiga yetakchilikni saqlab qolishda yordam bermoqda.

Soʻnggi reyting natijalariga koʻra, Xitoy texnologiya giganti 20,7% ulush bilan smartfonlar sotuvi boʻyicha birinchi oʻrinni band etdi. Shu bilan birga, iPhone 17 liniyasi Apple kutganidan ham yuqori natija koʻrsatayotganiga qaramay, Amerika brendi 19,4% koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻrinda qolmoqda.

iPhone 17 seriyasi Xitoy bozorida hamon salmoqli ulushga ega boʻlsa-da, Mate 80 flagmani yetkazib berish hajmi boʻyicha unga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Shuningdek, nafaqat Mate 80, balki Nova 15 seriyasi ham yuqori sotuv koʻrsatkichlarini namoyish etdi. Bundan tashqari, Pura 90, Pura X Max va Nova 16 modellari ham bozorda katta qiziqish uygʻotmoqda.

HuaweiAppleiPhone 17Mate 80Smartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiNafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiBugun, 11:248000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildi8000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildiBugun, 10:54Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiYandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiBugun, 10:24Hindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiHindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiBugun, 09:571 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandiBugun, 09:50Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus