ASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildi

·0·Texno
ASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildi

Dunyoning eng yirik litografiya uskunalari ishlab chiqaruvchisi ASML kompaniyasi Yevropa Ittifoqining yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish zanjiriga faol aralashish gʻoyasiga qarshi chiqdi. Kompaniya rahbariyati sanoat mustaqilligiga oʻzining rivojlangan ishlab chiqarish bazasisiz erishib boʻlmasligini, mintaqada esa hozircha bunday imkoniyat yetarli emasligini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ASML bosh direktori Christophe Fouquet kompaniya biznesining asosiy qismi Osiyo boʻlimlariga toʻgʻri kelishini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, ASML daromadining qariyb 80 foizi osiyolik mijozlar hisobiga shakllanadi, Yevropa buyurtmachilari esa umumiy ulushning atigi 1 foizini tashkil qiladi. Bu koʻrsatkich global sanoatning real tuzilmasini aks ettiradi.

Fouquet Yevropa Ittifoqining nazoratni kuchaytirish boʻyicha tashabbuslari mintaqadagi mavjud cheklovlarni hisobga olishi kerakligini taʼkidladi. Uning fikricha, mahalliy ishlab chiqarish sezilarli darajada oʻsmasdan turib amalga oshiriladigan har qanday "suverenizatsiya" urinishlari teskari natija berishi — raqobatbardoshlikning pasayishi va texnologik kompaniyalarning Yevropadan chiqib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi rasmiylari yaqinda chiplar yetkazib berish tartibini qatʼiylashtirishni taklif qilib, favqulodda vaziyatlarda logistika jarayonlariga aralashish huquqini qoʻlga kiritmoqchi ekanliklarini bildirishgan edi. Shu bilan birga, Elon Musk ham ASML haqida ijobiy fikr bildirib, uni Yevropadagi eng buyuk va hurmatga loyiq kompaniya deb atagan edi.

Eslatib oʻtamiz, ASML Yevropa tarixidagi eng qimmat kompaniyaga aylangan edi. Shuningdek, TSMC direktorlar kengashi raisi kompaniyaning konservativ yondashuvi tufayli keyingi avlod litografiya uskunalariga sarmoya kiritishni istamayotgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi.

ASMLYarimoʻtkazgichlarYevropa IttifoqiTexnologiyaTSMC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiAvalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiBugun, 12:29SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiSpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiBugun, 12:24Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiSamsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiBugun, 12:21Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiGoogle Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:59Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiNafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiBugun, 11:24Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiHuawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus