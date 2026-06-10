Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdi

·0·Texno
Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdi

Snapchat ijtimoiy tarmogʻi voyaga yetmagan foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash maqsadida yangi kontent nazorati cheklovlarini eʼlon qildi. Endilikda 13 yoshdan 15 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar Spotlight postlarini faqat oʻzlari kuzatadigan va oʻzaro doʻst boʻlgan shaxslar bilan boʻlisha oladilar. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, 16 yoshgacha boʻlgan yoshlar uchun Stories va Spotlight postlarini koʻrsatadigan alohida profil yaratiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi qoidalarga koʻra, ushbu yosh toifasidagi foydalanuvchilarning kontentida layklar soni kabi metrikalar koʻrsatilmaydi. Bu chora yoshlar oʻrtasida yuqori koʻrsatkichlarga erishish uchun yuzaga keladigan ijtimoiy bosimni kamaytirishga qaratilgan. Shu vaqtga qadar Snapchat ushbu guruhga Spotlight postlarini hamma bilan ulashishga ruxsat bergan edi, biroq xavfsizlik uchun ularning profillari yashirin qolardi.

16 yoshdan 18 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar hali ham Spotlight postlarini ommaviy ulashishlari mumkin, biroq ularning kontenti faqat doʻstlar, kuzatuvchilar va umumiy tanishlari bor foydalanuvchilar bilan cheklanadi. Shuningdek, ota-onalar Family Center funksiyasi orqali farzandlarining Stories va Spotlight boʻlimlarida qancha vaqt sarflayotganini kuzatib borish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Snapchat hozirda notanish shaxslarning oʻsmirlarga doʻstlik soʻrovi yoki xabar yuborishini bloklab qoʻygan. Agar oʻsmir notanish kishi bilan chat boshlasa, ilova ogohlantirish xabarini chiqaradi. Instagram kabi boshqa platformalar ham soʻnggi yillarda oʻsmirlar uchun ixtisoslashtirilgan akkauntlarni joriy etish orqali cheklovlarni kuchaytirmoqda.

Snap kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik boʻyicha bir nechta sud jarayonlariga duch kelgan boʻlsa-da, uning rahbari Evan Spiegel platformaning ijobiy taʼsirini taʼkidlamoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Snapchat foydalanuvchilarni yaqin doʻstlari bilan bogʻlaydi va uni TikTok yoki Instagram kabi platformalar bilan bir qatorda koʻrmaslik kerak.

SnapchatIjtimoiy TarmoqTexnologiyaXavfsizlikSpotlight
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiRedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiBugun, 12:50Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiAvalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiBugun, 12:29SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiSpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiBugun, 12:24Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiSamsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus