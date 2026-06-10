Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdi
Snapchat ijtimoiy tarmogʻi voyaga yetmagan foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash maqsadida yangi kontent nazorati cheklovlarini eʼlon qildi. Endilikda 13 yoshdan 15 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar Spotlight postlarini faqat oʻzlari kuzatadigan va oʻzaro doʻst boʻlgan shaxslar bilan boʻlisha oladilar. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, 16 yoshgacha boʻlgan yoshlar uchun Stories va Spotlight postlarini koʻrsatadigan alohida profil yaratiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi qoidalarga koʻra, ushbu yosh toifasidagi foydalanuvchilarning kontentida layklar soni kabi metrikalar koʻrsatilmaydi. Bu chora yoshlar oʻrtasida yuqori koʻrsatkichlarga erishish uchun yuzaga keladigan ijtimoiy bosimni kamaytirishga qaratilgan. Shu vaqtga qadar Snapchat ushbu guruhga Spotlight postlarini hamma bilan ulashishga ruxsat bergan edi, biroq xavfsizlik uchun ularning profillari yashirin qolardi.
16 yoshdan 18 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar hali ham Spotlight postlarini ommaviy ulashishlari mumkin, biroq ularning kontenti faqat doʻstlar, kuzatuvchilar va umumiy tanishlari bor foydalanuvchilar bilan cheklanadi. Shuningdek, ota-onalar Family Center funksiyasi orqali farzandlarining Stories va Spotlight boʻlimlarida qancha vaqt sarflayotganini kuzatib borish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Snapchat hozirda notanish shaxslarning oʻsmirlarga doʻstlik soʻrovi yoki xabar yuborishini bloklab qoʻygan. Agar oʻsmir notanish kishi bilan chat boshlasa, ilova ogohlantirish xabarini chiqaradi. Instagram kabi boshqa platformalar ham soʻnggi yillarda oʻsmirlar uchun ixtisoslashtirilgan akkauntlarni joriy etish orqali cheklovlarni kuchaytirmoqda.
Snap kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik boʻyicha bir nechta sud jarayonlariga duch kelgan boʻlsa-da, uning rahbari Evan Spiegel platformaning ijobiy taʼsirini taʼkidlamoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Snapchat foydalanuvchilarni yaqin doʻstlari bilan bogʻlaydi va uni TikTok yoki Instagram kabi platformalar bilan bir qatorda koʻrmaslik kerak.
…