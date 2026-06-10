Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqda

·0·Texno
Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqda

Dunyo aviakompaniyalari oʻrtasida premium-klass mijozlarini jalb qilish uchun kurash kuchaymoqda. Endilikda bortdagi yuqori tezlikdagi Wi-Fi xizmati oddiy qulaylikdan Ilon Maskning Starlink loyihasi va Jeff Bezosning Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi oʻrtasidagi asosiy raqobat maydoniga aylandi. Starlink hozirda koinotdagi barcha sunʼiy yoʻldoshlarning qariyb uchdan ikki qismini nazorat qilib, SpaceX uchun asosiy daromad manbaiga aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Valour Consultancy tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, Starlink 2026-yilda dunyo boʻylab 11 ta yangi aviakompaniyani oʻz mijozlari qatoriga qoʻshib oldi. Taqqoslash uchun, kompaniya 2022-yilda atigi 3 ta, 2024-yilda 8 ta, 2025-yilda esa 22 ta aviatashuvchi bilan shartnoma imzolagan edi. Oʻzining sunʼiy yoʻldosh guruhini shakllantirishda davom etayotgan Amazon esa oʻtgan oyda Blue Origin raketasi bilan bogʻliq avariya tufayli qiyinchiliklarga duch keldi, biroq Delta Air Lines va JetBlue Airways bilan dastlabki kelishuvlarga erishgan.

Starlink yoki Amazon tizimlarini oʻrnatish aviakompaniyalar uchun yuzlab million dollarlik yirik investitsiyalarni talab qiladi. Amadeus kompaniyasi prezidenti Desius Valmorbida ushbu texnologiyani "inqilobiy" deb atadi. Uning fikricha, yaqin yillarda har bir aviakompaniya oʻz versiyasini joriy etishga shoshiladi, chunki bu xizmat endi tanlov emas, balki majburiy talabga aylanib bormoqda.

Ookla tahlillariga koʻra, Starlink 10 000 dan ortiq past orbitali sunʼiy yoʻldoshlardan foydalangani sababli anʼanaviy geostatsionar tizimlardan bir necha barobar tezroq ishlaydi. Southwest Airlines kompaniyasi bozordagi yetakchilikni saqlab qolish uchun Starlink tizimini tanlaganini maʼlum qildi. Shuningdek, American Airlines ham 2027-yil boshidan boshlab 500 dan ortiq samolyotini Starlink uskunalari bilan jihozlashini eʼlon qildi.

StarlinkSpaceXAmazonAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiVPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiBugun, 13:20Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiSnapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiBugun, 12:51RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiRedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus