Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqda
Dunyo aviakompaniyalari oʻrtasida premium-klass mijozlarini jalb qilish uchun kurash kuchaymoqda. Endilikda bortdagi yuqori tezlikdagi Wi-Fi xizmati oddiy qulaylikdan Ilon Maskning Starlink loyihasi va Jeff Bezosning Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi oʻrtasidagi asosiy raqobat maydoniga aylandi. Starlink hozirda koinotdagi barcha sunʼiy yoʻldoshlarning qariyb uchdan ikki qismini nazorat qilib, SpaceX uchun asosiy daromad manbaiga aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Valour Consultancy tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, Starlink 2026-yilda dunyo boʻylab 11 ta yangi aviakompaniyani oʻz mijozlari qatoriga qoʻshib oldi. Taqqoslash uchun, kompaniya 2022-yilda atigi 3 ta, 2024-yilda 8 ta, 2025-yilda esa 22 ta aviatashuvchi bilan shartnoma imzolagan edi. Oʻzining sunʼiy yoʻldosh guruhini shakllantirishda davom etayotgan Amazon esa oʻtgan oyda Blue Origin raketasi bilan bogʻliq avariya tufayli qiyinchiliklarga duch keldi, biroq Delta Air Lines va JetBlue Airways bilan dastlabki kelishuvlarga erishgan.
Starlink yoki Amazon tizimlarini oʻrnatish aviakompaniyalar uchun yuzlab million dollarlik yirik investitsiyalarni talab qiladi. Amadeus kompaniyasi prezidenti Desius Valmorbida ushbu texnologiyani "inqilobiy" deb atadi. Uning fikricha, yaqin yillarda har bir aviakompaniya oʻz versiyasini joriy etishga shoshiladi, chunki bu xizmat endi tanlov emas, balki majburiy talabga aylanib bormoqda.
Ookla tahlillariga koʻra, Starlink 10 000 dan ortiq past orbitali sunʼiy yoʻldoshlardan foydalangani sababli anʼanaviy geostatsionar tizimlardan bir necha barobar tezroq ishlaydi. Southwest Airlines kompaniyasi bozordagi yetakchilikni saqlab qolish uchun Starlink tizimini tanlaganini maʼlum qildi. Shuningdek, American Airlines ham 2027-yil boshidan boshlab 500 dan ortiq samolyotini Starlink uskunalari bilan jihozlashini eʼlon qildi.
…