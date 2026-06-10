Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldi
Datadog kompaniyasining sobiq muhandislari tomonidan asos solingan Niteshift startapi Greylock boshchiligidagi investitsiya raundida 7 million dollar mablagʻ jalb qildi. Sunʼiy intellekt standartlari boʻyicha kamtarona koʻringan ushbu loyiha Reid Hoffman, Olivier Pomel va Alexis Lê-Quôc kabi nufuzli investorlar eʼtiborini qozonishga ulgurdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sajid Mehmood va Conor Branagan tomonidan tashkil etilgan kompaniya AI kodlash agentlari boʻyicha oʻta raqobatli bozorga yangicha yondashuv bilan kirdi. Ularning asosiy savoli shundan iborat: nima uchun kompaniyalar oʻzlarining eng nozik aktivi boʻlgan dasturiy kodlarini OpenAI yoki Anthropic kabi model yaratuvchilariga toʻgʻridan-toʻgʻri ishonib topshirishi kerak? Zero, ushbu gigantlar doimiy ravishda yangi ilovalar chiqarish orqali kichik startaplarni bozordan siqib chiqarmoqda.
Niteshift bosh direktori Sajid Mehmood ushbu holatni Datadog rivojlanishining ilk davrlariga oʻxshatadi. Oʻshanda koʻplab elektron tijorat kompaniyalari Amazon Web Services platformasidan foydalanishni istashmagan, chunki Amazon chakana savdo bozorida ularning asosiy raqobatchisi edi. Bugungi kunda Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalar ham huquq, sogʻliqni saqlash va moliya kabi vertikal dasturiy taʼminot bozorlariga kirib bormoqda.
Niteshift strategiyasi kompaniyalarga kodlash modellarini boshqa infratuzilmalardan ajratish imkonini beradi. Bu esa AI tomonidan yaratilgan kodlarning toʻgʻri tekshirilishi va saqlanishini taʼminlaydi. Startap Claude Code yoki Codex kabi vositalarni butunlay almashtirishni emas, balki ularga boʻlgan qaramlikni kamaytirishni maqsad qilgan.
Niteshift bulutli platformasi loyiha ehtiyojlaridan kelib chiqib, GPT va boshqa ochiq manbali modellar orasida marshrutlashni amalga oshiradi. Bu yondashuv kompaniyalarga texnologik gigantlar tomonidan yutilib ketish xavfisiz eng yaxshi modellardan foydalanish imkoniyatini beradi.
…