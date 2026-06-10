Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldi

·0·Texno
Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldi

Datadog kompaniyasining sobiq muhandislari tomonidan asos solingan Niteshift startapi Greylock boshchiligidagi investitsiya raundida 7 million dollar mablagʻ jalb qildi. Sunʼiy intellekt standartlari boʻyicha kamtarona koʻringan ushbu loyiha Reid Hoffman, Olivier Pomel va Alexis Lê-Quôc kabi nufuzli investorlar eʼtiborini qozonishga ulgurdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sajid Mehmood va Conor Branagan tomonidan tashkil etilgan kompaniya AI kodlash agentlari boʻyicha oʻta raqobatli bozorga yangicha yondashuv bilan kirdi. Ularning asosiy savoli shundan iborat: nima uchun kompaniyalar oʻzlarining eng nozik aktivi boʻlgan dasturiy kodlarini OpenAI yoki Anthropic kabi model yaratuvchilariga toʻgʻridan-toʻgʻri ishonib topshirishi kerak? Zero, ushbu gigantlar doimiy ravishda yangi ilovalar chiqarish orqali kichik startaplarni bozordan siqib chiqarmoqda.

Niteshift bosh direktori Sajid Mehmood ushbu holatni Datadog rivojlanishining ilk davrlariga oʻxshatadi. Oʻshanda koʻplab elektron tijorat kompaniyalari Amazon Web Services platformasidan foydalanishni istashmagan, chunki Amazon chakana savdo bozorida ularning asosiy raqobatchisi edi. Bugungi kunda Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalar ham huquq, sogʻliqni saqlash va moliya kabi vertikal dasturiy taʼminot bozorlariga kirib bormoqda.

Niteshift strategiyasi kompaniyalarga kodlash modellarini boshqa infratuzilmalardan ajratish imkonini beradi. Bu esa AI tomonidan yaratilgan kodlarning toʻgʻri tekshirilishi va saqlanishini taʼminlaydi. Startap Claude Code yoki Codex kabi vositalarni butunlay almashtirishni emas, balki ularga boʻlgan qaramlikni kamaytirishni maqsad qilgan.

Niteshift bulutli platformasi loyiha ehtiyojlaridan kelib chiqib, GPT va boshqa ochiq manbali modellar orasida marshrutlashni amalga oshiradi. Bu yondashuv kompaniyalarga texnologik gigantlar tomonidan yutilib ketish xavfisiz eng yaxshi modellardan foydalanish imkoniyatini beradi.

NiteshiftSunʼiy IntellektDatadogStartapOpenAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiNima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiBugun, 15:29Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarPinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 14:54SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariSpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariBugun, 14:53ServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiBugun, 14:24Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBugun, 14:24Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiOperativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus