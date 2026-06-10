Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilova

·0·Texno
Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilova

Yangi startap odamlarning sevimli ovqatlanish maskanlarini topish usulini butunlay oʻzgartirishni maqsad qilgan. Zest deb nomlangan yangi ilova tranzaksiya maʼlumotlari va AI (sunʼiy intellekt) kombinatsiyasidan foydalanib, foydalanuvchilar haqiqatda qayerda ovqatlanishi, ichimlik ichishi yoki kofe ichishiga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2024-yil noyabr oyida asos solingan Zest loyihasi allaqachon Alexis Ohanian (776) va Steve Jang (Kindred Ventures) kabi investorlardan 1,8 million dollar miqdorida pre-seed mablagʻ yigʻishga ulgurdi. Beta-test bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtgan ilova endilikda keng ommaga taqdim etildi. Ishga tushirilganidan soʻng bir necha hafta ichida u 100 000 dan ortiq tashriflarni jalb qildi va foydalanuvchilar bazasini kengaytirishda davom etmoqda.

Zest ilovasining asosiy ustunligi shundaki, uning tavsiyalari quruq reytinglarga emas, balki real dunyo maʼlumotlariga asoslanadi. Foydalanuvchilar oʻz kredit kartalarini Plaid xizmati orqali ilovaga bogʻlaydi. Tizim faqat oziq-ovqat va ichimliklar toifasidagi xarajatlarni saralab olib, shaxsiy ovqatlanish xaritasini yaratadi. Fast-fud maskanlari xaritani chalkashtirmaslik uchun roʻyxatdan chiqarib tashlanadi.

Ilova asoschilaridan biri Mario Gomez-Hall (ilgari Saturn ilovasida dizayn boʻlimi rahbari boʻlgan) va texnik hammuassis Alex Moller (Apple va boshqa yirik kompaniyalar tajribasiga ega) loyihaning ijtimoiy jihatiga urgʻu berishmoqda. Ularning fikricha, Zest shunchaki maqtanish uchun boriladigan Michelin yulduzli restoranlarni emas, balki odamlar muntazam tashrif buyuradigan, haqiqatda mazali va ishonchli maskanlarni aniqlashga yordam beradi.

Foydalanuvchilar nafaqat oʻz xaritalarini yaratishlari, balki doʻstlari yoki mashhur kreyatorlarning profillarini kuzatib, yangi joylar haqida maʼlumot olishlari mumkin. Bu Apple kompaniyasining Find My xizmati yoki Snap Map kabi ijtimoiy tarmoq elementlarini moliyaviy maʼlumotlar bilan birlashtirib, isteʼmolchilarga haqiqiy qiymat taqdim etuvchi yangi avlod servisiga aylanmoqda.

ZestStartapSunʼiy IntellektIlovaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiNima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiBugun, 15:29Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiDatadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiBugun, 15:24Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarPinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 14:54SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariSpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariBugun, 14:53ServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiBugun, 14:24Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus