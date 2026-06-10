Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilova
Yangi startap odamlarning sevimli ovqatlanish maskanlarini topish usulini butunlay oʻzgartirishni maqsad qilgan. Zest deb nomlangan yangi ilova tranzaksiya maʼlumotlari va AI (sunʼiy intellekt) kombinatsiyasidan foydalanib, foydalanuvchilar haqiqatda qayerda ovqatlanishi, ichimlik ichishi yoki kofe ichishiga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2024-yil noyabr oyida asos solingan Zest loyihasi allaqachon Alexis Ohanian (776) va Steve Jang (Kindred Ventures) kabi investorlardan 1,8 million dollar miqdorida pre-seed mablagʻ yigʻishga ulgurdi. Beta-test bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtgan ilova endilikda keng ommaga taqdim etildi. Ishga tushirilganidan soʻng bir necha hafta ichida u 100 000 dan ortiq tashriflarni jalb qildi va foydalanuvchilar bazasini kengaytirishda davom etmoqda.
Zest ilovasining asosiy ustunligi shundaki, uning tavsiyalari quruq reytinglarga emas, balki real dunyo maʼlumotlariga asoslanadi. Foydalanuvchilar oʻz kredit kartalarini Plaid xizmati orqali ilovaga bogʻlaydi. Tizim faqat oziq-ovqat va ichimliklar toifasidagi xarajatlarni saralab olib, shaxsiy ovqatlanish xaritasini yaratadi. Fast-fud maskanlari xaritani chalkashtirmaslik uchun roʻyxatdan chiqarib tashlanadi.
Ilova asoschilaridan biri Mario Gomez-Hall (ilgari Saturn ilovasida dizayn boʻlimi rahbari boʻlgan) va texnik hammuassis Alex Moller (Apple va boshqa yirik kompaniyalar tajribasiga ega) loyihaning ijtimoiy jihatiga urgʻu berishmoqda. Ularning fikricha, Zest shunchaki maqtanish uchun boriladigan Michelin yulduzli restoranlarni emas, balki odamlar muntazam tashrif buyuradigan, haqiqatda mazali va ishonchli maskanlarni aniqlashga yordam beradi.
Foydalanuvchilar nafaqat oʻz xaritalarini yaratishlari, balki doʻstlari yoki mashhur kreyatorlarning profillarini kuzatib, yangi joylar haqida maʼlumot olishlari mumkin. Bu Apple kompaniyasining Find My xizmati yoki Snap Map kabi ijtimoiy tarmoq elementlarini moliyaviy maʼlumotlar bilan birlashtirib, isteʼmolchilarga haqiqiy qiymat taqdim etuvchi yangi avlod servisiga aylanmoqda.
…