Warner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldi

·0·Texno
Warner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldi

Warner Music Group (WMG) chorshanba kuni mualliflik huquqini himoya qilishga ixtisoslashgan Sureel AI startapini sotib olganini eʻlon qildi. Sureel kompaniyasining patentlangan texnologiyasi qoʻshiqlar uchun oʻziga xos “AI DNA” yaratadi va ularni tarkibiy qismlarga ajratib, sunʻiy intellekt modellari ushbu elementlardan qanday foydalanayotganini kuzatish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu xarid orqali WMG oʻz ijodkorlari va bastakorlarining asarlari AI tomonidan yaratilgan kontentda yoki modellarni oʻqitishda qachon ishlatilishini aniqroq nazorat qilishni maqsad qilgan. WMG bosh ijrochi direktori Robert Kyncl taʻkidlashicha, Sureelʻning qoʻshilishi ijodiy hamjamiyatning intellektual mulki, ismi, qiyofasi va ovozi ustidan nazoratni hamda monetizatsiya imkoniyatlarini kuchaytiradi.

2022-yilda asos solingan Sureel AI nafaqat audit va muvofiqlik hisobotlarini taqdim etadi, balki ovoz klonlari va AI-avatar kabi holatlarda ijodkorlarning shaxsiy identifikatsiyasini himoya qiluvchi maxsus vositalarga ham ega. Startap mustaqil platforma sifatida faoliyatini davom ettiradi va butun musiqa hamda AI ekotizimiga xizmat koʻrsatadi.

Qiziqarli jihati shundaki, Warner Music Group dastlab AI startaplariga qarshi chiqqan edi. Xususan, kompaniya 2024-yilda Suno startapini sudga bergan, biroq keyinchalik ular bilan litsenziyalash shartnomasini imzolagan. Shuningdek, WMG oʻtgan yili Udio startapi bilan ham kelishuvga erishgan edi.

Hozirda Sony Music Entertainment va Universal Music Group kabi boshqa yirik leyblar hali ham AI musiqa startaplariga qarshi mualliflik huquqi buzilishi boʻyicha yirik daʻvolarni davom ettirmoqda. WMG esa bu borada hamkorlik va texnologik nazorat yoʻlini tanlagan koʻrinadi.

Warner MusicSureel AISunʻiy IntellektMusiqaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkinXotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkinBugun, 16:20United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiUnited Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiBugun, 16:00Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziKiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziBugun, 15:53Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaZest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaBugun, 15:51Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiNima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiBugun, 15:29Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiDatadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus