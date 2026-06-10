Warner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldi
Warner Music Group (WMG) chorshanba kuni mualliflik huquqini himoya qilishga ixtisoslashgan Sureel AI startapini sotib olganini eʻlon qildi. Sureel kompaniyasining patentlangan texnologiyasi qoʻshiqlar uchun oʻziga xos “AI DNA” yaratadi va ularni tarkibiy qismlarga ajratib, sunʻiy intellekt modellari ushbu elementlardan qanday foydalanayotganini kuzatish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu xarid orqali WMG oʻz ijodkorlari va bastakorlarining asarlari AI tomonidan yaratilgan kontentda yoki modellarni oʻqitishda qachon ishlatilishini aniqroq nazorat qilishni maqsad qilgan. WMG bosh ijrochi direktori Robert Kyncl taʻkidlashicha, Sureelʻning qoʻshilishi ijodiy hamjamiyatning intellektual mulki, ismi, qiyofasi va ovozi ustidan nazoratni hamda monetizatsiya imkoniyatlarini kuchaytiradi.
2022-yilda asos solingan Sureel AI nafaqat audit va muvofiqlik hisobotlarini taqdim etadi, balki ovoz klonlari va AI-avatar kabi holatlarda ijodkorlarning shaxsiy identifikatsiyasini himoya qiluvchi maxsus vositalarga ham ega. Startap mustaqil platforma sifatida faoliyatini davom ettiradi va butun musiqa hamda AI ekotizimiga xizmat koʻrsatadi.
Qiziqarli jihati shundaki, Warner Music Group dastlab AI startaplariga qarshi chiqqan edi. Xususan, kompaniya 2024-yilda Suno startapini sudga bergan, biroq keyinchalik ular bilan litsenziyalash shartnomasini imzolagan. Shuningdek, WMG oʻtgan yili Udio startapi bilan ham kelishuvga erishgan edi.
Hozirda Sony Music Entertainment va Universal Music Group kabi boshqa yirik leyblar hali ham AI musiqa startaplariga qarshi mualliflik huquqi buzilishi boʻyicha yirik daʻvolarni davom ettirmoqda. WMG esa bu borada hamkorlik va texnologik nazorat yoʻlini tanlagan koʻrinadi.
…