Yandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladi

·0·Texno
Yandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladi

Yandex Kartalar xizmatida neyrotarmoq asosida ishlovchi yangi vosita paydo boʻldi. Ushbu funksiya aholiga issiq suvning mavsumiy oʻchirilishi davrida qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Endilikda foydalanuvchilar bosh yuvish yoki dush qabul qilish uchun joylarni qoʻlda qidirib oʻtirishlari shart emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy ekrandagi sunʼiy intellekt assistenti bilan muloqotda tayyor soʻrovni, masalan, “Yaqin atrofda qayerda bosh yuvish mumkin?” degan buyruqni tanlash kifoya. Neyrotarmoq muassasalar kartochkalari, xizmatlar roʻyxati va sharhlarni tahlil qilib, yaqin atrofdagi goʻzallik salonlari kabi mos variantlar roʻyxatini shakllantiradi.

Qidiruv natijalarini aniqlashtirish imkoniyati ham mavjud. Agar foydalanuvchini nafaqat salonlar, balki dushga ega boʻlgan hammomlar ham qiziqtirsa, bu haqda assistentga xabar berish kifoya va u tanlovni darhol tahrirlaydi. Bu jarayon foydalanuvchining vaqtini sezilarli darajada tejaydi.

Bundan tashqari, Yandex Kartalar ilovasida Moskva, Moskva viloyati va Sankt-Peterburg shaharlari uchun issiq suv oʻchirilishining yozgi grafigi ham eʼlon qilingan. Foydalanuvchilar xaritadan oʻz uylarini tanlash yoki manzilni qidiruvga kiritish orqali aniq sanalar va ishning davomiyligini bilib olishlari mumkin.

YandexSunʼiy IntellektNeyrotarmoqTexnologiyaYandex Kartalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiRossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiBugun, 16:51Warner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldiWarner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldiBugun, 16:28Xotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkinXotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkinBugun, 16:20United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiUnited Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiBugun, 16:00Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziKiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus