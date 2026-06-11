Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqda

·0·Texno
Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqda

Alphabet kompaniyasiga tegishli boʻlgan Wing dron-servisi Walmart bilan hamkorlik doirasida AQShning yana yetti ta shahrida oʻz faoliyatini boshlamoqda. Ushbu kengayish kelgusi yilga qadar 270 dan ortiq Walmart savdo nuqtalarini qamrab oluvchi yirik dron yetkazib berish tarmogʻini yaratish rejasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi xizmat koʻrsatish hududlari qatoriga Memfis, Yangi Orlean, Filadelfiya, Feniks, San-Diyego, San-Fransisko va Solt-Leyk-Siti shaharlari kirdi. Natijada Wing va Walmart hamkorligi AQShning qariyb 20 ta yirik bozorini qamrab oladi. Hozirda kompaniya Atlanta, Dallas va Xyuston kabi shaharlarda mijozlarga mahsulotlarni muvaffaqiyatli yetkazib bermoqda.

Walmart koʻp yillar davomida dronlar orqali yetkazib berishni sinovdan oʻtkazdi, biroq Wing bilan amalga oshirilgan loyihalar muvaffaqiyati sababli hamkorlik koʻlamini oshirishga qaror qildi. Yanvar oyida kompaniyalar yana 150 ta Walmart doʻkonida ushbu xizmatni yoʻlga qoʻyishlarini eʼlon qilishgan edi.

Wing maʼlumotlariga koʻra, dronlar orqali yetkazib berish endi shunchaki yangilik emas, balki kundalik ehtiyojga aylanib bormoqda. Kompaniya allaqachon 1 milliondan ortiq tijoriy parvozlarni amalga oshirdi. Wing biznes boʻyicha direktori Heather Riveraʼning taʼkidlashicha, eng faol mijozlarning 25 foizi ushbu xizmatdan haftasiga kamida uch marta foydalanmoqda.

WingAlphabetWalmartDronTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaCrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaBugun, 19:52Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiComputex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiBugun, 19:23Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiKecha, 17:55SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiSpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiKecha, 17:54Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiKecha, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiKecha, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus