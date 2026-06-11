Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqda

·44·Texno
Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqda

Dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sunʼiy intellekt kompaniyalaridan biri boʻlgan Anthropic rahbari Dario Amodei boshqa biznes yetakchilarini hayratda qoldiradigan boshqaruv tizimini joriy qildi. Xususiy investorlar tomonidan qariyb trillion dollarga baholanayotgan ushbu kompaniya asoschisi oʻziga bevosita hisobdor boʻlgan xodimlar sonini minimal darajaga tushirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashriga bergan intervyusida Amodei unga faqat bir kishi — uning shtab boshligʻi (chief of staff) bevosita hisobot berishini maʼlum qildi. Anthropic ijroiya jamoasining qolgan barcha aʼzolari esa uning singlisi, kompaniya hammuassisi va prezidenti Daniela Amodeiga boʻysunadi. Daniela kompaniyaning kundalik operatsion faoliyatini toʻliq nazorat qiladi.

Katta jamoalarni boshqarish tajribasiga ega boʻlganlar yaxshi bilishadiki, xodimlar bilan bogʻliq masalalar rahbarning deyarli barcha vaqtini yeb qoʻyishi mumkin. Amodeining bunday yondashuvi esa unga bor eʼtiborini strategiya, korporativ madaniyat, tadqiqot yoʻnalishlari va insoniyat sivilizatsiyasining kelajagi haqidagi tahliliy maqolalar yozishga qaratish imkonini beradi.

Ushbu tuzilma texnologiya olami uchun juda noodatiy hisoblanadi. Masalan, OpenAI rahbari Sam Altman yarim oʻngacha bevosita hisobdor xodimlarga ega, NVIDIA rahbari Jensen Huang esa oʻnlab xodimlarni shaxsan oʻzi boshqaradi. Amodei esa bu holatni "nihoyatda ozodlik baxsh etuvchi" tizim deb taʼriflamoqda.

AnthropicDario AmodeiSunʼiy IntellektBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaOpendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaBugun, 04:27Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiElektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiBugun, 03:57Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiVenera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiBugun, 03:25Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaSam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaBugun, 23:28Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiIntel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiBugun, 23:21xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus