Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqda
Dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sunʼiy intellekt kompaniyalaridan biri boʻlgan Anthropic rahbari Dario Amodei boshqa biznes yetakchilarini hayratda qoldiradigan boshqaruv tizimini joriy qildi. Xususiy investorlar tomonidan qariyb trillion dollarga baholanayotgan ushbu kompaniya asoschisi oʻziga bevosita hisobdor boʻlgan xodimlar sonini minimal darajaga tushirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashriga bergan intervyusida Amodei unga faqat bir kishi — uning shtab boshligʻi (chief of staff) bevosita hisobot berishini maʼlum qildi. Anthropic ijroiya jamoasining qolgan barcha aʼzolari esa uning singlisi, kompaniya hammuassisi va prezidenti Daniela Amodeiga boʻysunadi. Daniela kompaniyaning kundalik operatsion faoliyatini toʻliq nazorat qiladi.
Katta jamoalarni boshqarish tajribasiga ega boʻlganlar yaxshi bilishadiki, xodimlar bilan bogʻliq masalalar rahbarning deyarli barcha vaqtini yeb qoʻyishi mumkin. Amodeining bunday yondashuvi esa unga bor eʼtiborini strategiya, korporativ madaniyat, tadqiqot yoʻnalishlari va insoniyat sivilizatsiyasining kelajagi haqidagi tahliliy maqolalar yozishga qaratish imkonini beradi.
Ushbu tuzilma texnologiya olami uchun juda noodatiy hisoblanadi. Masalan, OpenAI rahbari Sam Altman yarim oʻngacha bevosita hisobdor xodimlarga ega, NVIDIA rahbari Jensen Huang esa oʻnlab xodimlarni shaxsan oʻzi boshqaradi. Amodei esa bu holatni "nihoyatda ozodlik baxsh etuvchi" tizim deb taʼriflamoqda.
…