Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildi

·40·Texno
Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildi

Kornell universiteti tadqiqotchilari litiy-ionli akkumulyatorlarni qayta ishlashning yangi texnologiyasini taqdim etishdi. Bu usul batareyalarni murakkab va qimmat jarayonlarsiz qayta tiklash imkonini beradi. Olimlar batareyalarni kukun holatiga keltirish yoki materiallarni eritish oʻrniga, mavjud elektrodlarni tozalash va ulardan qayta foydalanishni taklif qilmoqdalar. Ushbu ishlanma DEER (Direct Electrode-to-Electrode Regeneration) nomini oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda ishlatilgan akkumulyatorlarning aksariyati ikki usulda qayta ishlanadi: yuqori haroratda eritiladi yoki «qora massa» deb ataladigan kukun holatiga keltirilib, undan kimyoviy yoʻl bilan qimmatbaho metallar ajratib olinadi. Har ikkala jarayon ham katta miqdorda energiya, suv va reagentlarni talab qiladi. Yangi yondashuv esa batareyaning asosiy qismlarini parchalamasdan ish koʻrishga imkon beradi.

Tadqiqot mualliflarining soʻzlariga koʻra, akkumulyatorlar degradatsiyasining asosiy sababi elektrodlarning buzilishi emas, balki ularning yuzasida nojoʻya kimyoviy birikmalar qatlamining hosil boʻlishidir. Bu qatlam litiy ionlarining harakatiga toʻsqinlik qiladi, natijada batareya sigʻimi pasayadi. DEER texnologiyasi elektrodlarni maxsus DMI (1,3-dimetil-2-imidazolidinon) moddasi asosidagi eritmada tozalashni koʻzda tutadi.

Laboratoriya sinovlarida olimlar batareyalarning dastlabki sigʻimini 95 foizgacha tiklashga muvaffaq boʻlishdi. Iqtisodiy modellashtirish shuni koʻrsatdiki, yangi usul anʼanaviy qayta ishlashga qaraganda akkumulyatorlar ishlab chiqarish tannarxini taxminan 56 foizga kamaytirishi mumkin. Shuningdek, ushbu texnologiya energiya va suv sarfini hamda zararli chiqindilar miqdorini sezilarli darajada qisqartiradi.

Ishlab chiquvchilarning fikricha, ushbu metod elektromobillar bozori va energiyani saqlash tizimlari oʻsayotgan bir paytda juda dolzarb boʻladi. Hozirda texnologiya oʻz sigʻimining 70–80 foizini saqlab qolgan batareyalarda muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Navbatdagi bosqich jarayonni sanoat miqyosiga olib chiqish va yanada murakkab degradatsiya holatlari ustida ishlashdan iborat boʻladi.

ElektromobilAkkumulyatorTexnologiyaEkologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaOpendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaBugun, 04:27Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaAnthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaBugun, 03:52Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiVenera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiBugun, 03:25Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaSam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaBugun, 23:28Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiIntel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiBugun, 23:21xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus