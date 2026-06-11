NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradi
NASA agentligining Artemis III oy missiyasi uchun tanlangan ekipaj tarkibida birorta ham ayol kishi yoʻqligi jamoatchilikning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. X ijtimoiy tarmogʻida Astro Alexandra nomi bilan tanilgan koinot blogeri Aleksandra Doten: «Artemis III missiyasida birorta ham ayol yoʻqligi — bu shunchaki aqlsizlik», deya oʻz noroziligini bayon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASA administratori Jared Isaacman ushbu tanqidlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoatchilik orasida hafsala pir boʻlishidan tortib, gʻazabgacha boʻlgan turli reaksiyalar kuzatilgan. Isaacman ayrim tajribali ayol astronavtlar nima sababdan roʻyxatga kiritilmaganiga izoh berib oʻtdi.
Maʼlum qilinishicha, baʼzi astronavtlar ayni damda Xalqaro koinot stansiyasidagi ekspeditsiyalarga biriktirilgan yoki ularning koʻnikmalari kelajakdagi boshqa Artemis missiyalari uchun koʻproq mos keladi. Astronavtlar boʻlimi ekipajni shakllantirishda missiyaning muvaffaqiyat ehtimolini oshiruvchi omillarni, jumladan, sinovchi-uchuvchi tajribasi va muayyan dasturlardagi ishtirokini inobatga olgan.
Avvalroq NASA «Artemida-3» missiyasiga bagʻishlangan taʼsirli videorolikni taqdim etgan edi. Unda Yer yoʻldoshiga yoʻl oladigan astronavtlar, tayyorgarlik jarayonlari va raketaga joylashtiriladigan modullarning suratlari namoyish etilgan. Shunga qaramay, gender muvozanati masalasi koinot ishqibozlari orasida qizgʻin muhokama qilinishda davom etmoqda.
…