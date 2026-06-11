NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradi

·25·Texno
NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradi

NASA agentligining Artemis III oy missiyasi uchun tanlangan ekipaj tarkibida birorta ham ayol kishi yoʻqligi jamoatchilikning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. X ijtimoiy tarmogʻida Astro Alexandra nomi bilan tanilgan koinot blogeri Aleksandra Doten: «Artemis III missiyasida birorta ham ayol yoʻqligi — bu shunchaki aqlsizlik», deya oʻz noroziligini bayon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASA administratori Jared Isaacman ushbu tanqidlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoatchilik orasida hafsala pir boʻlishidan tortib, gʻazabgacha boʻlgan turli reaksiyalar kuzatilgan. Isaacman ayrim tajribali ayol astronavtlar nima sababdan roʻyxatga kiritilmaganiga izoh berib oʻtdi.

Maʼlum qilinishicha, baʼzi astronavtlar ayni damda Xalqaro koinot stansiyasidagi ekspeditsiyalarga biriktirilgan yoki ularning koʻnikmalari kelajakdagi boshqa Artemis missiyalari uchun koʻproq mos keladi. Astronavtlar boʻlimi ekipajni shakllantirishda missiyaning muvaffaqiyat ehtimolini oshiruvchi omillarni, jumladan, sinovchi-uchuvchi tajribasi va muayyan dasturlardagi ishtirokini inobatga olgan.

Avvalroq NASA «Artemida-3» missiyasiga bagʻishlangan taʼsirli videorolikni taqdim etgan edi. Unda Yer yoʻldoshiga yoʻl oladigan astronavtlar, tayyorgarlik jarayonlari va raketaga joylashtiriladigan modullarning suratlari namoyish etilgan. Shunga qaramay, gender muvozanati masalasi koinot ishqibozlari orasida qizgʻin muhokama qilinishda davom etmoqda.

NASAArtemis IIIKoinotAstronavtTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiiPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiBugun, 11:29Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetBugun, 11:23iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlariPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlarBugun, 10:57Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiCuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiBugun, 10:52Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiStarlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiBugun, 10:22Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus