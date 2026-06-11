Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladi

·25·Texno
Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladi

SpaceX kompaniyasi Paragvayning yuzlab qishloq maktablari va tibbiyot markazlarini Starlink sunʼiy yoʻldosh internetiga ulash boʻyicha keng koʻlamli loyihani boshladi. Mazkur loyiha mamlakat hukumati va COPACO davlat operatori bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Rejaga koʻra, ilgari barqaror aloqa boʻlmagan olis hududlarda 500 tagacha ulanish nuqtasi oʻrnatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtga kelib, Chako mintaqasidagi Presidende-Aes va Bokerón provinsiyalarida 18 ta ulanish nuqtasi ishga tushirildi. Ayrim maktablarda, jumladan, tub joy aholi vakillari tahsil oladigan taʼlim muassasalarida internet tezligi 280 Mbit/s gacha yetmoqda, minimal kafolatlangan koʻrsatkich esa 200 Mbit/s ni tashkil etadi. Koʻplab aholi punktlari uchun bu zamonaviy internetdan foydalanish boʻyicha ilk imkoniyatdir.

Yangi infratuzilma raqamli taʼlimni kengaytirish, davlat ijtimoiy dasturlari ishini taʼminlash va tibbiyot muassasalarini milliy sogʻliqni saqlash tizimiga ulash imkonini beradi. Paragvay prezidenti Santiago Pena ushbu loyihani mamlakat taraqqiyoti va raqamli tengsizlikni qisqartirish yoʻlidagi muhim qadam deb atadi. 500 ta nuqtadan iborat tarmoqni toʻliq yoyish 2026-yil oxirigacha yakunlanishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Starlink Keniyadagi chekka maktablarni ham tarmoqqa ulagan edi. Shuningdek, ushbu texnologiya yordamida Boliviyaning 14 ta olis maktabidagi 1000 dan ortiq oʻquvchi va oʻqituvchilar yuqori tezlikdagi internetga ega boʻlishgan.

StarlinkSpaceXParagvayInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiiPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiBugun, 11:29Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetBugun, 11:23iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlariPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlarBugun, 10:57Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiCuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiBugun, 10:52NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiNASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiBugun, 10:26Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus