iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdi

·0·Texno
iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdi

Bloger Tim Skofild iOS 27 beta-versiyasidagi yangilangan AirDrop funksiyasini sinovdan oʻtkazdi. Apple oʻz taqdimotida maʼlumot uzatish tezligi iOS 26 bilan solishtirganda 80 foizgacha oshishini vaʼda qilgan edi. Bloger ushbu bayonotni amalda tekshirib koʻrishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajriba uchun davomiyligi 7 daqiqa 30 soniya, hajmi esa 3,5 GB boʻlgan video fayl tanlab olindi. Faylni iOS 27 oʻrnatilgan qurilmadan iOS 26 tizimidagi smartfonga uzatish uchun 2 daqiqa 11 soniya vaqt sarflandi. Biroq, har ikkala qurilma ham iOS 27 boshqaruvida boʻlganda, bu jarayon bor-yoʻgʻi 41 soniya davom etdi.

Olingan natijalar shuni koʻrsatadiki, yangi tizimda maʼlumot uzatish tezligi taxminan 69 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich kompaniya vaʼda qilgan 80 foizdan biroz pastroq boʻlsa-da, kundalik foydalanishda sezilarli darajada tezroq ekanligi yaqqol koʻrinib turibdi.

Shuni taʼkidlash kerakki, yakuniy natijalar ulanish sharoitlari, qurilmalar orasidagi masofa va tizimning konkret versiyasiga qarab oʻzgarishi mumkin. Katta ehtimol bilan, Apple iOS 27 ning final relizigacha AirDrop funksiyasini yanada optimallashtiradi va koʻrsatkichlarni eʼlon qilingan darajaga yetkazadi.

AppleiPhoneiOS 27AirDropTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetBugun, 11:23iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlariPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlarBugun, 10:57Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiCuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiBugun, 10:52NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiNASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiBugun, 10:26Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiStarlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiBugun, 10:22Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus