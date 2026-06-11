iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdi
Bloger Tim Skofild iOS 27 beta-versiyasidagi yangilangan AirDrop funksiyasini sinovdan oʻtkazdi. Apple oʻz taqdimotida maʼlumot uzatish tezligi iOS 26 bilan solishtirganda 80 foizgacha oshishini vaʼda qilgan edi. Bloger ushbu bayonotni amalda tekshirib koʻrishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajriba uchun davomiyligi 7 daqiqa 30 soniya, hajmi esa 3,5 GB boʻlgan video fayl tanlab olindi. Faylni iOS 27 oʻrnatilgan qurilmadan iOS 26 tizimidagi smartfonga uzatish uchun 2 daqiqa 11 soniya vaqt sarflandi. Biroq, har ikkala qurilma ham iOS 27 boshqaruvida boʻlganda, bu jarayon bor-yoʻgʻi 41 soniya davom etdi.
Olingan natijalar shuni koʻrsatadiki, yangi tizimda maʼlumot uzatish tezligi taxminan 69 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich kompaniya vaʼda qilgan 80 foizdan biroz pastroq boʻlsa-da, kundalik foydalanishda sezilarli darajada tezroq ekanligi yaqqol koʻrinib turibdi.
Shuni taʼkidlash kerakki, yakuniy natijalar ulanish sharoitlari, qurilmalar orasidagi masofa va tizimning konkret versiyasiga qarab oʻzgarishi mumkin. Katta ehtimol bilan, Apple iOS 27 ning final relizigacha AirDrop funksiyasini yanada optimallashtiradi va koʻrsatkichlarni eʼlon qilingan darajaga yetkazadi.
…