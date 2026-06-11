Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdi
Internetda sunʼiy intellekt agentlari trafigi insonlar trafigidan oshib borayotgan bir paytda, Coinbase platformasi foydalanuvchilar nomidan mustaqil savdo qila oladigan va pullik tadqiqotlar uchun haq toʻlaydigan yangi agentni ishga tushirdi. Ushbu yangilik Robinhood platformasi shunga oʻxshash vositani taqdim etganidan bir necha kun oʻtib eʼlon qilindi. Foydalanuvchilar agentni oʻzlarining asosiy hisoblariga integratsiya qilishlari yoki uni alohida xavfsiz muhitda (sandbox) sinab koʻrishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Coinbase maʼlumotlariga koʻra, yangi agent Coinbase Advanced vositalaridan, jumladan TradingView grafiklaridan foydalangan holda bozorni tahlil qiladi. Foydalanuvchilar agentga portfelni qayta muvozanatlash, maʼlum bir investitsiya strategiyasiga amal qilish yoki kriptovalyuta savdosi boʻyicha bir martalik maslahat berishni buyurishlari mumkin. Hozirda agent kripto-spot va derivativlar boʻzorida ishlamoqda, kelajakda aksiyalar va bashorat bozorlari ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.
Mazkur agent AWS, Anthropic, Circle va Near bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ochiq x402 toʻlov protokolidan foydalanadi. Bu standart agentga hech qanday login yoki obunaga ehtiyoj sezmasdan pullik tadqiqot maʼlumotlari va hisoblash quvvatlari uchun haq toʻlash imkonini beradi. Shuningdek, Coinbase yaqin orada savdoning maksimal hajmi va agent foydalanishi mumkin boʻlgan servislar boʻyicha maxsus cheklovlarni joriy etishini maʼlum qildi.
Kompaniyaning sunʼiy intellekt mahsulotlari boʻlimi rahbari Lincoln Murrning soʻzlariga koʻra, Coinbase for Agents loyihasining maqsadi tranzaksiyalarni amalga oshira oladigan agentlarni yaratishdir. Yangi vosita ChatGPT va Claude kabi platformalarda MCP serveri orqali ham ishlashi mumkin. Shu bilan birga, Visa va OpenAI kabi gigantlar ham agentli toʻlovlar ustida ishlamoqda, bu esa global moliyaviy regulyatorlarni (FSB) xavfsizlik choralarini kuchaytirishga undamoqda.
…