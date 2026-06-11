Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdi

·9·Texno
Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdi

Internetda sunʼiy intellekt agentlari trafigi insonlar trafigidan oshib borayotgan bir paytda, Coinbase platformasi foydalanuvchilar nomidan mustaqil savdo qila oladigan va pullik tadqiqotlar uchun haq toʻlaydigan yangi agentni ishga tushirdi. Ushbu yangilik Robinhood platformasi shunga oʻxshash vositani taqdim etganidan bir necha kun oʻtib eʼlon qilindi. Foydalanuvchilar agentni oʻzlarining asosiy hisoblariga integratsiya qilishlari yoki uni alohida xavfsiz muhitda (sandbox) sinab koʻrishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Coinbase maʼlumotlariga koʻra, yangi agent Coinbase Advanced vositalaridan, jumladan TradingView grafiklaridan foydalangan holda bozorni tahlil qiladi. Foydalanuvchilar agentga portfelni qayta muvozanatlash, maʼlum bir investitsiya strategiyasiga amal qilish yoki kriptovalyuta savdosi boʻyicha bir martalik maslahat berishni buyurishlari mumkin. Hozirda agent kripto-spot va derivativlar boʻzorida ishlamoqda, kelajakda aksiyalar va bashorat bozorlari ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.

Mazkur agent AWS, Anthropic, Circle va Near bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ochiq x402 toʻlov protokolidan foydalanadi. Bu standart agentga hech qanday login yoki obunaga ehtiyoj sezmasdan pullik tadqiqot maʼlumotlari va hisoblash quvvatlari uchun haq toʻlash imkonini beradi. Shuningdek, Coinbase yaqin orada savdoning maksimal hajmi va agent foydalanishi mumkin boʻlgan servislar boʻyicha maxsus cheklovlarni joriy etishini maʼlum qildi.

Kompaniyaning sunʼiy intellekt mahsulotlari boʻlimi rahbari Lincoln Murrning soʻzlariga koʻra, Coinbase for Agents loyihasining maqsadi tranzaksiyalarni amalga oshira oladigan agentlarni yaratishdir. Yangi vosita ChatGPT va Claude kabi platformalarda MCP serveri orqali ham ishlashi mumkin. Shu bilan birga, Visa va OpenAI kabi gigantlar ham agentli toʻlovlar ustida ishlamoqda, bu esa global moliyaviy regulyatorlarni (FSB) xavfsizlik choralarini kuchaytirishga undamoqda.

CoinbaseAIKriptovalyutaChatGPTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:26Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiQuantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiBugun, 16:58Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiBugun, 16:56TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiTSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiBugun, 16:55Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiDeezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiBugun, 16:53Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus