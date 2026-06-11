Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqda
Meta kompaniyasi Los-Anjelesda oʻtkazilgan yopiq tadbirda Edits video tahrirlash ilovasi uchun kutilayotgan yirik yangilanishlarni taqdim etdi. Asosiy yangiliklar qatorida yangi sunʼiy intellekt yordamchisi va ilovaning kompyuterlar uchun moʻljallangan desktop versiyasi borligi maʼlum qilindi. Shu paytgacha faqat mobil qurilmalarda ishlagan Edits endi kengroq imkoniyatlarga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi AI-assistent ijodkorlarga oʻz kontentlarini tahlil qilish va yangi gʻoyalar ustida ishlashda koʻmaklashadi. U Instagram maʼlumotlaridan, jumladan, koʻrishlar soni va videoni tomosha qilish davomiyligidan foydalanib, qaysi format yaxshi natija berayotganini tushuntirib beradi. Shuningdek, assistent trenddagi audiolardan foydalanishni va samaradorlikka qarab yangi mavzularni taklif qiladi.
Meta ushbu qadam orqali ijodkorlarni ChatGPT kabi tashqi vositalarga murojaat qilishdan qutqarib, ularni oʻz ekotizimida ushlab qolishni koʻzlamoqda. Bu borada kompaniya TikTok va YouTube bilan raqobatni kuchaytirmoqda. Masalan, YouTube Studio va TikTok allaqachon oʻzlarining AI-yordamchilariga ega boʻlib, ular trendlarni aniqlash va gʻoyalar generatsiya qilishda yordam beradi.
Edits ilovasining desktop versiyasi foydalanuvchilarga katta ekranda murakkab montaj jarayonlarini amalga oshirish va ish jarayonini mobil qurilmalar bilan sinxronlashtirish imkonini beradi. Bu esa ByteDance kompaniyasining CapCut ilovasi bilan raqobatda muhim ustunlik taqdim etadi. Shuningdek, ilovada yangi funksiyalarni sinab koʻrish uchun "Beta" boʻlimi va auditoriya haqida kengaytirilgan tahliliy maʼlumotlar ham paydo boʻldi.
…