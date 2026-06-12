SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqda

·0·Texno
SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqda

Juma kuni SpaceX oʻzining ommaviy debyutini amalga oshiradi, biroq maxsus maqsadli vositalar (SPV) orqali kompaniyaga sarmoya kiritgan baʼzi investorlar hali ham qancha aksiyaga ega ekanliklarini yoki umuman aksiya oladilarmi-yoʻqmi, bilishmaydi. SPV orqali investitsiya qilish — bir nechta tomonlarning mablagʻlarini bitta kompaniyaga yoʻnaltirish uchun birlashtirishi uzoq vaqtdan beri mavjud boʻlsa-da, SpaceX koʻp qatlamli tuzilmalar bilan bogʻliq misli koʻrilmagan holatga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda SpaceX aksiyalariga boʻlgan talab juda yuqori boʻlgani sababli, SPV investorlari oʻz ulushlaridan yangi SPVlar tashkil qilishgan va bu baʼzan toʻrt yoki besh qatlamli murakkab tuzilmalarni keltirib chiqargan. SpaceX ushbu koʻp qatlamli SPVlarning qonuniyligini tekshiruvchi birinchi yirik sinov boʻladi. Taʼkidlash joizki, Anthropic va Anduril kabi kompaniyalar allaqachon bunday tuzilmalardan foydalanishni taqiqlashlarini eʼlon qilishgan.

Ekspertlarning fikricha, quyi darajadagi SPV investorlari oʻzlari kutganidan kamroq aksiyaga ega boʻlishlari yoki kamdan-kam hollarda umuman aksiya olmasliklari mumkin. Koʻpgina hollarda, investorlar oʻzlarining haqiqiy ulushlarini taxminan toʻrt oy davom etadigan lock-up (aksiyalarni sotish taqiqlangan davr) muddati tugamaguncha bila olmaydilar. Buning sababi, SPV menejerlari aksiyalarni faqat oʻzlari ularga egalik huquqini olganlaridan keyingina tarqatishni boshlaydilar.

Birinchi darajali SPV oʻz investorlariga aksiyalarni tarqatish uchun 30 kun vaqtga ega boʻladi. Binobarin, keyingi qatlamlar yana 30 kundan kutishga majbur boʻladi, bu esa eng quyi qatlamdagi investorlar oʻz ulushlarini olishi uchun sakkiz yoki toʻqqiz oy vaqt ketishi mumkinligini anglatadi. Bundan tashqari, koʻp qatlamli tuzilmalardagi turli toʻlovlar va komissiyalar investorlar kutgan aksiyalar miqdorini sezilarli darajada kamaytirib yuborishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu vositalarning tarkibiy egaligi shunchalik chalkashib ketganki, hatto eng yaxshi niyatli SPV homiylari ham bilmasdan oʻz investorlarini chalgʻitib qoʻyishlari mumkin. Hozirda quyi oqim investorlari uchun eng katta xavf — SpaceX aksiyalaridan butunlay quruq qolish ehtimolidir.

SpaceXIPOInvestitsiyaSPVTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiOracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiBugun, 20:20Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBugun, 19:55Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinCoinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinKecha, 18:23Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaMeta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaKecha, 17:54Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiKecha, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiKecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus