200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi
Motorola kompaniyasi Braziliyada oʻzining yangi Moto G Max smartfonini rasman namoyish etdi. Qurilma 1,5K ruxsatga ega 6,8 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 120 Hz kadr yangilanish chastotasi va 5000 nit maksimal yorqinlikni taʼminlaydi. Ekranni tashqi shikastlanishlardan Gorilla Glass 7i himoya oynasi himoya qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning apparat qismi MediaTek Dimensity 6400 chipsetiga asoslangan. Xotira masalasida qurilma 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Moto G Max korpusi atigi 7,38 mm qalinlikda boʻlib, ogʻirligi 183 grammni tashkil etadi.
Kamera imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy blok 200 Mp va 8 Mp ruxsatli datchiklardan iborat. Selfi ishqibozlari uchun esa 32 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Qurilma 5200 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega va 33 W quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Moto G Max oʻziga xos IP69 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan. Shuningdek, u Dolby Atmos texnologiyasiga ega stereodinamiklar, ekran ostidagi barmoq izi skaneri va Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlangan. Braziliya bozorida yangi model taxminan 490 dollar narxda sotuvga chiqdi.
…