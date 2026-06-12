Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildi

·19·Texno
Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildi

Gumanoid robotlar hali zavod ishchilarining oʻrnini toʻliq bosishga tayyor emas, biroq sanoat kutishni istamayapti. Ishchi kuchi yetishmovchiligi sharoitida ishlab chiqaruvchilar odatiy cheklovlarsiz tezkor avtomatlashtirishni vaʼda qilayotgan startaplarga katta qiziqish bildirmoqda. Barselonada asos solingan Theker aynan shu yoʻnalishda faoliyat yuritib, faqat bitta vazifa uchun oʻrgatilgan robotlardan voz kechishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Theker robotlari Boston Dynamics kabi qatʼiy shaklga ega gumanoidlardan farqli oʻlaroq, qayta konfiguratsiya qilinadigan qilib yaratilgan. Ularning qoʻllari va umumiy tuzilishi bajariladigan vazifaga qarab oʻzgartirilishi mumkin. Bu robotlar omborlarda kiyim-kechaklarni qadoqlashdan tortib, shisha va bankalarni saralashgacha boʻlgan murakkab jarayonlarni bajara oladi. Zara brendining egasi boʻlgan Inditex kompaniyasi startapning ilk investorlaridan biri boʻlgani loyihaning istiqboli yuqori ekanidan dalolat beradi.

Kompaniya Yevropadagi robototexnika sohasida eng yirik Series A investitsiya raundini yakunlab, 85 million dollar mablagʻ toʻpladi. Ushbu raundga Amerikaning CRV venchur jamgʻarmasi boshchilik qildi, shuningdek, Samsung va LVMH rahbari Bernard Arnault bilan bogʻliq boʻlgan Aglaé Ventures ham sarmoyadorlar qatoridan joy oldi. Theker hammuassisi Carla Gómez Cano hozirda Samsung bilan hamkorlik boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini maʼlum qildi.

Theker jamoasi tajriba loyihalari bilan cheklanib qolmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri logistika va operatsion jarayonlarga kirib borishni koʻzlamoqda. Kompaniya Barselonada oʻzining shourumini ochgan va tez orada Yevropa, AQSH hamda Osiyo boʻylab kengayishni rejalashtirmoqda. Hozirda startapga 15 mingdan ortiq ishga joylashish boʻyicha arizalar kelib tushgan va yil yakuniga qadar xodimlar sonini 120 nafargacha yetkazish rejalashtirilgan.

ThekerRobototexnikaSunʼiy IntellektStartapSamsung
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiJeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:27Xitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiXitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiBugun, 00:59200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildiBugun, 00:50Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiSamsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiBugun, 23:23Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiRossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiBugun, 21:56SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus