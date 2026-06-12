Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildi
Gumanoid robotlar hali zavod ishchilarining oʻrnini toʻliq bosishga tayyor emas, biroq sanoat kutishni istamayapti. Ishchi kuchi yetishmovchiligi sharoitida ishlab chiqaruvchilar odatiy cheklovlarsiz tezkor avtomatlashtirishni vaʼda qilayotgan startaplarga katta qiziqish bildirmoqda. Barselonada asos solingan Theker aynan shu yoʻnalishda faoliyat yuritib, faqat bitta vazifa uchun oʻrgatilgan robotlardan voz kechishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Theker robotlari Boston Dynamics kabi qatʼiy shaklga ega gumanoidlardan farqli oʻlaroq, qayta konfiguratsiya qilinadigan qilib yaratilgan. Ularning qoʻllari va umumiy tuzilishi bajariladigan vazifaga qarab oʻzgartirilishi mumkin. Bu robotlar omborlarda kiyim-kechaklarni qadoqlashdan tortib, shisha va bankalarni saralashgacha boʻlgan murakkab jarayonlarni bajara oladi. Zara brendining egasi boʻlgan Inditex kompaniyasi startapning ilk investorlaridan biri boʻlgani loyihaning istiqboli yuqori ekanidan dalolat beradi.
Kompaniya Yevropadagi robototexnika sohasida eng yirik Series A investitsiya raundini yakunlab, 85 million dollar mablagʻ toʻpladi. Ushbu raundga Amerikaning CRV venchur jamgʻarmasi boshchilik qildi, shuningdek, Samsung va LVMH rahbari Bernard Arnault bilan bogʻliq boʻlgan Aglaé Ventures ham sarmoyadorlar qatoridan joy oldi. Theker hammuassisi Carla Gómez Cano hozirda Samsung bilan hamkorlik boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini maʼlum qildi.
Theker jamoasi tajriba loyihalari bilan cheklanib qolmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri logistika va operatsion jarayonlarga kirib borishni koʻzlamoqda. Kompaniya Barselonada oʻzining shourumini ochgan va tez orada Yevropa, AQSH hamda Osiyo boʻylab kengayishni rejalashtirmoqda. Hozirda startapga 15 mingdan ortiq ishga joylashish boʻyicha arizalar kelib tushgan va yil yakuniga qadar xodimlar sonini 120 nafargacha yetkazish rejalashtirilgan.
…