Samsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildi
Samsung kompaniyasi oʻzining buklama flagmani — Galaxy Z Fold7 smartfonlari uchun One UI 8.5 interfeysining iyun oyi yangilanishini tarqatishni boshladi. Dasturiy taʼminot F966NKSUABZF1 raqami ostida chiqmoqda va hozirda Janubiy Koreyadagi foydalanuvchilar uchun ochiq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Boshqa hududlarda, jumladan, global bozorda ham ushbu yangilanish yaqin haftalar ichida paydo boʻlishi kutilmoqda. Samsung odatda oʻzining uy bozorida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtgan proshivkalarni bosqichma-bosqich boshqa mamlakatlarda ham joriy etadi. Hozircha gap SM-F966N modeli uchun moʻljallangan yigʻilma haqida ketmoqda.
One UI 8.5 — bu Android 16 operatsion tizimiga asoslangan oraliq yangilanish boʻlib, u asosan tizimdagi xatoliklarni tuzatish, barqarorlikni oshirish va interfeysdagi kichik oʻzgarishlarni oʻz ichiga oladi. Foydalanuvchilar ushbu yangilanish orqali qurilmaning yanada ravon ishlashiga guvoh boʻlishlari mumkin.
Ushbu maʼlumotni Samsung proshivkalari va One UI tizimining ilk versiyalari haqidagi xabarlari bilan tanilgan insayder @tarunvats33 eʼlon qildi. U brend qurilmalari uchun chiqadigan yangilanishlarni rasmiy anonslardan avvalroq qayd etib borishi bilan mashhur.
…