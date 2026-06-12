Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladi

·0·Texno
Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladi

Mozilla kompaniyasi Firefox brauzeriga oʻrnatilgan bepul VPN xizmatidan foydalanish boʻyicha cheklovlar vaqtincha bekor qilinganini eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar cheksiz trafik hajmi va kengaytirilgan serverlar roʻyxatiga ega boʻlishdi. Ushbu yozgi taklif doirasida xizmat imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatdagi tartibda foydalanuvchilarga oyiga 50 GB limit va 5 ta davlat serverlariga ulanish imkoni berilar edi. Yangi aksiyaga koʻra, ulanish mumkin boʻlgan mamlakatlar soni qariyb oʻttiztaga yetdi. Standart toʻplamdagi Kanada, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya va AQSH qatoriga Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Bolgariya, Chili, Kolumbiya, Daniya, Finlandiya, Irlandiya, Italiya, Malayziya, Meksika, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Portugaliya, Singapur, Ispaniya, Shvetsiya, Tailand, Norvegiya va Janubiy Afrika qoʻshildi.

Mazkur imtiyozli shartlar 2026-yilning 1-sentabriga qadar amal qiladi. Shundan soʻng tizim yana standart holatga qaytadi: maʼlumotlar limiti 50 GB etib belgilanadi va serverlar soni yana 5 tagacha qisqartiriladi. Xizmatni boshqarish brauzer sozlamalaridagi «Maxfiylik va xavfsizlik» boʻlimi orqali amalga oshiriladi.

Taʼkidlash joizki, ushbu funksiya faqat Firefox brauzeri ichidagi trafikni qamrab oladi va qurilmaning butun tarmoq faoliyatiga taʼsir qilmaydi. Hozirda Firefox VPN xizmati cheklangan miqdordagi davlatlar foydalanuvchilari uchun ochiq boʻlib, barcha mintaqalarda ham birdek ishlamasligi mumkin.

MozillaFirefoxVPNInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27HarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydiHarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydiBugun, 09:54Telegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydiTelegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiBugun, 09:23Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiGrok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiBugun, 08:59Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiMicrosoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiBugun, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi