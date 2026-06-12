Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladi
Mozilla kompaniyasi Firefox brauzeriga oʻrnatilgan bepul VPN xizmatidan foydalanish boʻyicha cheklovlar vaqtincha bekor qilinganini eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar cheksiz trafik hajmi va kengaytirilgan serverlar roʻyxatiga ega boʻlishdi. Ushbu yozgi taklif doirasida xizmat imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Odatdagi tartibda foydalanuvchilarga oyiga 50 GB limit va 5 ta davlat serverlariga ulanish imkoni berilar edi. Yangi aksiyaga koʻra, ulanish mumkin boʻlgan mamlakatlar soni qariyb oʻttiztaga yetdi. Standart toʻplamdagi Kanada, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya va AQSH qatoriga Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Bolgariya, Chili, Kolumbiya, Daniya, Finlandiya, Irlandiya, Italiya, Malayziya, Meksika, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Portugaliya, Singapur, Ispaniya, Shvetsiya, Tailand, Norvegiya va Janubiy Afrika qoʻshildi.
Mazkur imtiyozli shartlar 2026-yilning 1-sentabriga qadar amal qiladi. Shundan soʻng tizim yana standart holatga qaytadi: maʼlumotlar limiti 50 GB etib belgilanadi va serverlar soni yana 5 tagacha qisqartiriladi. Xizmatni boshqarish brauzer sozlamalaridagi «Maxfiylik va xavfsizlik» boʻlimi orqali amalga oshiriladi.
Taʼkidlash joizki, ushbu funksiya faqat Firefox brauzeri ichidagi trafikni qamrab oladi va qurilmaning butun tarmoq faoliyatiga taʼsir qilmaydi. Hozirda Firefox VPN xizmati cheklangan miqdordagi davlatlar foydalanuvchilari uchun ochiq boʻlib, barcha mintaqalarda ham birdek ishlamasligi mumkin.
…