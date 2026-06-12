Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldi

·34·Texno
Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldi

Bloomberg Billionaires Index reytingining 2026-yil 12-iyundagi yangilangan maʻlumotlariga koʻra, Elon Musk dunyoning eng boy odami maqomini mustahkamlab, oʻz boyligini 971 milliard dollarga yetkazdi. U roʻyxatdagi boshqa ishtirokchilardan sezilarli darajada oʻzib ketgan holda, insoniyat tarixidagi ilk trillioner unvoniga juda yaqin turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi oʻsish dinamikasini hisobga olgan holda, Muskka ramziy 1 trillion dollarlik marrani zabt etish uchun nisbatan kam mablagʻ qolgani aytilmoqda. Reytingning ikkinchi pogʻonasini 304 milliard dollar bilan Larry Page, uchinchi oʻrinni esa 283 milliard dollar bilan Sergey Brin egallab turibdi. Kuchli beshlikdan, shuningdek, Jeff Bezos (262 mlrd) va Larry Ellison (237 mlrd) joy olgan.

Eʻtiborli jihati shundaki, dunyoning eng boy besh kishisining deyarli barchasi texnologiya sektori vakillaridir. Avvalroq, birja savdolari boshlanishidan oldin tahlilchilar Muskning boyligi 1 trillion dollardan oshishini bashorat qilishgan edi.

Bundan tashqari, SpaceX kompaniyasining birjaga chiqishi (IPO) kutilayotgan natijalarni berganidan soʻng, uning 4 000 dan ortiq amaldagi va sobiq xodimlari dollarli millionerga aylanishi kutilmoqda. Kompaniyaning uzoq muddatli ragʻbatlantirish tizimi tufayli yana 400 ga yaqin xodim qiymati 100 million dollardan ortiq boʻlgan aksiyalar paketiga ega boʻlishi mumkin.

Elon MuskBloombergSpaceXTexnologiyaMilliarderlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiVivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiBugun, 11:26Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiCommonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiBugun, 10:50SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi