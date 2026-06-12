Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldi
Bloomberg Billionaires Index reytingining 2026-yil 12-iyundagi yangilangan maʻlumotlariga koʻra, Elon Musk dunyoning eng boy odami maqomini mustahkamlab, oʻz boyligini 971 milliard dollarga yetkazdi. U roʻyxatdagi boshqa ishtirokchilardan sezilarli darajada oʻzib ketgan holda, insoniyat tarixidagi ilk trillioner unvoniga juda yaqin turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi oʻsish dinamikasini hisobga olgan holda, Muskka ramziy 1 trillion dollarlik marrani zabt etish uchun nisbatan kam mablagʻ qolgani aytilmoqda. Reytingning ikkinchi pogʻonasini 304 milliard dollar bilan Larry Page, uchinchi oʻrinni esa 283 milliard dollar bilan Sergey Brin egallab turibdi. Kuchli beshlikdan, shuningdek, Jeff Bezos (262 mlrd) va Larry Ellison (237 mlrd) joy olgan.
Eʻtiborli jihati shundaki, dunyoning eng boy besh kishisining deyarli barchasi texnologiya sektori vakillaridir. Avvalroq, birja savdolari boshlanishidan oldin tahlilchilar Muskning boyligi 1 trillion dollardan oshishini bashorat qilishgan edi.
Bundan tashqari, SpaceX kompaniyasining birjaga chiqishi (IPO) kutilayotgan natijalarni berganidan soʻng, uning 4 000 dan ortiq amaldagi va sobiq xodimlari dollarli millionerga aylanishi kutilmoqda. Kompaniyaning uzoq muddatli ragʻbatlantirish tizimi tufayli yana 400 ga yaqin xodim qiymati 100 million dollardan ortiq boʻlgan aksiyalar paketiga ega boʻlishi mumkin.
…