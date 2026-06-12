Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildi
eBay savdo platformasida NVIDIA kompaniyasi tomonidan rasman chiqarilmagan GeForce RTX 2080 Ti Super videokartasining toʻliq ishchi holatdagi muhandislik namunasi paydo boʻldi. Ushbu noyob qurilma kolleksionerlar tomonidan bir zumda sotib olindi. PG151 markirovkali bosma plata tahliliga koʻra, karta flagman GeForce RTX 2080 Ti va yarim professional Titan RTX oʻrtasidagi oraliq yechim sifatida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Manbalarning taʼkidlashicha, NVIDIA ichida ushbu loyiha norasmiy ravishda «Titan qotili» deb nomlangan. Texnik xususiyatlariga koʻra, prototip haqiqatan ham oddiy RTX 2080 Ti modelidan koʻra Titan RTXʼga yaqinroq. Uning asosida 4608 ta CUDA yadrosiga ega toʻliq TU102 grafik protsessori yotadi — bu Titan RTX bilan bir xil koʻrsatkichdir. Taqqoslash uchun, seriyali RTX 2080 Ti modeli 4352 ta CUDA yadrosiga ega edi.
Xotira quyi tizimi ham hayratlanarli: karta 384 bitli shina va 12 GB GDDR6 xotira bilan jihozlangan, chakana savdodagi RTX 2080 Ti esa 11 GB xotira va 352 bitli shina bilan cheklangan edi. Ekspertlarning fikricha, loyiha ishlab chiqishning soʻnggi bosqichida bekor qilingan. Sababi, yangi model 2500 dollarlik Titan RTX unumdorligiga juda yaqinlashib qolgan va kompaniya ichida keraksiz raqobatni keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan.
Dizayn nuqtayi nazaridan, ushbu tezlatkich Turing avlodining bir nechta modellari elementlarini oʻzida mujassam etgan. Videokarta Super liniyasiga xos yaltiroq qoplamaga ega, ammo u davrdagi seriyali kartalarda uchramaydigan butunlay qora issiqlik tarqatish plastinasi bilan jihozlangan. Qiziqarli jihati, korpusda RTX 2080 Super yozuvi boʻlsa-da, plata va xususiyatlar aynan Ti versiyasiga mos keladi.
RTX 2080 Ti Super doʻkonlarga yetib bormagani sababli, zamonaviy NVIDIA drayverlari uni avtomatik tanimaydi. Sotuvchining soʻzlariga koʻra, kartani ishga tushirish uchun drayverning INF-fayllaridagi identifikatorlarni qoʻlda tahrirlash va Windows 10 tizimini test rejimiga oʻtkazish talab etilgan. Shundan soʻng karta tizimda muvaffaqiyatli aniqlangan va barcha stress-testlardan muammosiz oʻtgan.
…