Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildi

·0·Texno
Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildi

eBay savdo platformasida NVIDIA kompaniyasi tomonidan rasman chiqarilmagan GeForce RTX 2080 Ti Super videokartasining toʻliq ishchi holatdagi muhandislik namunasi paydo boʻldi. Ushbu noyob qurilma kolleksionerlar tomonidan bir zumda sotib olindi. PG151 markirovkali bosma plata tahliliga koʻra, karta flagman GeForce RTX 2080 Ti va yarim professional Titan RTX oʻrtasidagi oraliq yechim sifatida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Manbalarning taʼkidlashicha, NVIDIA ichida ushbu loyiha norasmiy ravishda «Titan qotili» deb nomlangan. Texnik xususiyatlariga koʻra, prototip haqiqatan ham oddiy RTX 2080 Ti modelidan koʻra Titan RTXʼga yaqinroq. Uning asosida 4608 ta CUDA yadrosiga ega toʻliq TU102 grafik protsessori yotadi — bu Titan RTX bilan bir xil koʻrsatkichdir. Taqqoslash uchun, seriyali RTX 2080 Ti modeli 4352 ta CUDA yadrosiga ega edi.

Xotira quyi tizimi ham hayratlanarli: karta 384 bitli shina va 12 GB GDDR6 xotira bilan jihozlangan, chakana savdodagi RTX 2080 Ti esa 11 GB xotira va 352 bitli shina bilan cheklangan edi. Ekspertlarning fikricha, loyiha ishlab chiqishning soʻnggi bosqichida bekor qilingan. Sababi, yangi model 2500 dollarlik Titan RTX unumdorligiga juda yaqinlashib qolgan va kompaniya ichida keraksiz raqobatni keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan.

Dizayn nuqtayi nazaridan, ushbu tezlatkich Turing avlodining bir nechta modellari elementlarini oʻzida mujassam etgan. Videokarta Super liniyasiga xos yaltiroq qoplamaga ega, ammo u davrdagi seriyali kartalarda uchramaydigan butunlay qora issiqlik tarqatish plastinasi bilan jihozlangan. Qiziqarli jihati, korpusda RTX 2080 Super yozuvi boʻlsa-da, plata va xususiyatlar aynan Ti versiyasiga mos keladi.

RTX 2080 Ti Super doʻkonlarga yetib bormagani sababli, zamonaviy NVIDIA drayverlari uni avtomatik tanimaydi. Sotuvchining soʻzlariga koʻra, kartani ishga tushirish uchun drayverning INF-fayllaridagi identifikatorlarni qoʻlda tahrirlash va Windows 10 tizimini test rejimiga oʻtkazish talab etilgan. Shundan soʻng karta tizimda muvaffaqiyatli aniqlangan va barcha stress-testlardan muammosiz oʻtgan.

NVIDIAGeForceRTX 2080 Ti SuperTitan RTXTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiVivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiBugun, 11:26Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiElon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiBugun, 10:53Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiCommonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiBugun, 10:50SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi