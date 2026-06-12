Huawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdi

·25·Texno
Huawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdi

12-iyun kuni boʻlib oʻtgan HDC 2026 dasturchilar konferensiyasining ochilishida Huawei kompaniyasi oʻzining HarmonyOS ekotizimi 1,3 milliarddan ortiq ulangan qurilmalar marrasini zabt etganini eʼlon qildi. Bu haqda kompaniyaning isteʼmolchilar biznesi boʻyicha boshqaruv raisi Richard Yu maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkichga smartfonlar, planshetlar, shaxsiy kompyuterlar, shuningdek, avtomobillar uchun uskunalar, maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari komponentlari va maishiy texnika vositalari kiradi. Huawei vakillarining taʼkidlashicha, texnologik mustaqillik yoʻlidan borish va bozorning barcha segmentlari uchun oʻz yechimlarini ishlab chiqish AQSH tomonidan oʻrnatilgan eksport cheklovlariga strategik javob boʻldi.

Hozirgi vaqtda kompaniya oʻz operatsion tizimini global miqyosda kengaytirishni maqsad qilgan. Konferensiyada minglab sohalar uchun raqamli asos boʻlib xizmat qilayotgan HarmonyOS ochiq kodiga alohida eʼtibor qaratildi. Loyihani rivojlantirishda 13 000 dan ortiq dasturchi ishtirok etmoqda, kod hajmi esa 140 million qatordan oshib ketgan.

Ekotizimning hamkorlik tarmogʻi bugungi kunda 3200 dan ortiq kompaniyani oʻz ichiga oladi. Huawei oʻzining dasturiy taʼminot platformasini yanada takomillashtirish va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirish orqali jahon bozoridagi mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda.

HuaweiHarmonyOSTexnologiyaSmartfonOperatsion Tizim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29NVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladiNVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladiBugun, 14:27Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiMicrosoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiBugun, 12:57Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi