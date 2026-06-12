SpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdi
12-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Starlink tizimining navbatdagi sunʼiy yoʻldoshlar partiyasi bilan Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli koinotga uchirdi. Start Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan SLC-40 majmuasidan amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Starlink 10-54 missiyasi doirasida Yer orbitasiga 29 ta sunʼiy yoʻldosh olib chiqildi. Parvozning barcha bosqichlari belgilangan reja asosida, shtat rejimida oʻtdi. Bu SpaceX uchun global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻldi.
Ushbu parvoz B1080 raqamli birinchi bosqich uchun hisob boʻyicha 27-missiya boʻldi. Asosiy vazifa bajarilgandan soʻng, raketa bosqichi Yerga qaytib, Atlantika okeanidagi A Shortfall of Gravitas (ASOG) avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qoʻndi.
Mazkur muvaffaqiyatli parvoz SpaceX uchun tarixiy voqea — aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirilishi (IPO) arafasida yuz berdi. Ushbu moliyaviy jarayon Elon Musk boyligining sezilarli darajada oshishiga va uning dunyodagi ilk trillionerga aylanishiga zamin yaratishi kutilmoqda.
…