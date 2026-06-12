SpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdi

·17·Texno
SpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdi

12-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Starlink tizimining navbatdagi sunʼiy yoʻldoshlar partiyasi bilan Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli koinotga uchirdi. Start Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan SLC-40 majmuasidan amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Starlink 10-54 missiyasi doirasida Yer orbitasiga 29 ta sunʼiy yoʻldosh olib chiqildi. Parvozning barcha bosqichlari belgilangan reja asosida, shtat rejimida oʻtdi. Bu SpaceX uchun global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻldi.

Ushbu parvoz B1080 raqamli birinchi bosqich uchun hisob boʻyicha 27-missiya boʻldi. Asosiy vazifa bajarilgandan soʻng, raketa bosqichi Yerga qaytib, Atlantika okeanidagi A Shortfall of Gravitas (ASOG) avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qoʻndi.

Mazkur muvaffaqiyatli parvoz SpaceX uchun tarixiy voqea — aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirilishi (IPO) arafasida yuz berdi. Ushbu moliyaviy jarayon Elon Musk boyligining sezilarli darajada oshishiga va uning dunyodagi ilk trillionerga aylanishiga zamin yaratishi kutilmoqda.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinMistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinBugun, 18:00Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildiSamsung ofislarida tintuv oʻtkazildiBugun, 18:00Kioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiKioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiBugun, 17:52SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiSpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiBugun, 17:22Rossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiRossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 17:22Google firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdiGoogle firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi