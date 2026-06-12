Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadi
Isteʼmolchi darajasidagi antropomorf robotlar ishlab chiqaruvchi Ubtech kompaniyasi dunyodagi birinchi toʻliq oʻlchamli giperrealistik gumanoid robotlar uchun oldindan buyurtma berish jarayoni boshlanishini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion mahsulot ham erkak, ham ayol koʻrinishidagi versiyalarda ishlab chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik xususiyatlariga koʻra, ayol robotning boʻyi 168 sm, erkak versiyasining boʻyi esa 183 smni tashkil etadi. Har ikki model 88 darajali erkinlikka ega boʻlib, asosan inson bilan hissiy muloqot qilishga moslashtirilgan. Hozircha qurilmalarning boshqa texnik tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, sotuvlar 30-iyun sanasidan boshlanishi maʼlum qilingan.
Shu bilan birga, Xitoyning yana bir texnologik giganti Origin Technology oʻzining Origin F1 deb nomlangan robotini namoyish etdi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, F1 modeli yuz mikromimikalarini boshqarish uchun 200 dan ortiq nuqtaga ega va maxsus hissiyotlar modeli bilan jihozlangan.
Ushbu tizim robotga avtomatik ravishda hissiy teskari aloqa hosil qilish imkonini beradi. Yaʼni, robot nafaqat gapiradi, balki oʻzini haqiqiy "hissiyotlarga ega inson" kabi tutishga va insoniy tuygʻularni imitatsiya qilishga harakat qiladi. Bu kabi ishlanmalar sunʼiy intellekt va robototexnika sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.
…