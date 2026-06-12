Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandi

·23·Texno
Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandi

Sautgempton universiteti tadqiqotchilar guruhi 2025-yilda Monthly Notices of the Royal Astronomical Society jurnalida eʻlon qilingan shov-shuvli tadqiqotni mustaqil ravishda qayta tekshirib chiqdi. Avvalgi ishda yulduzlar populyatsiyasining yoshi hisobga olinsa, Koinotning tezlashib kengayishi modeliga ehtiyoj qolmasligi taʻkidlangan edi. Biroq yangi tahlillar qoʻshimcha oʻzgaruvchilar, jumladan, galaktikalarning xususiyatlari inobatga olinganda ham, kuzatuv maʻlumotlari tezlashuv modeliga mos kelishini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar kosmologiyada "standart shamlar" sifatida xizmat qiladi. Ularning yorqinligi deyarli bir xil boʻlgani sababli, olimlar ushbu obʻektlar yordamida koinot miqyosidagi masofalarni oʻlchaydilar. Aynan shu yulduzlar asosida 1990-yillar oxirida Koinotning tezlashib kengayishi isbotlangan va bu kashfiyot uchun 2011-yilda fizika boʻyicha Nobel mukofoti berilgan edi.

Yonse universiteti olimlari tomonidan ilgari surilgan tanqidiy qarashga koʻra, oʻta yangi yulduzlar yorqinligining ularning ona yulduzlari yoshiga bogʻliqligi tezlashuv effektini shunchaki simulyatsiya qilishi mumkin edi. Bu nazariya qorongʻu energiya tushunchasini shubha ostiga qoʻygan edi. Ammo Sautgempton tadqiqotchilari asl tanqidiy ishda maʻlumotlarning toʻliq hisobga olinmaganini aniqlashdi.

Yangi tahlillar shuni koʻrsatdiki, yulduzlar populyatsiyasining yoshi haqiqatan ham oʻta yangi yulduzlar xususiyatlariga taʻsir qiladi, biroq bu taʻsir qorongʻu energiyasiz koinot dinamikasini tushuntirib berish darajasida kuchli emas. Tadqiqotchilar galaktikalar massasi va yulduzlar muhitini qayta hisoblab chiqqanlaridan soʻng, Koinotning kengayishi sekinlashayotgani haqidagi xulosalar oʻz tasdigʻini topmadi.

Shunga qaramay, olimlar bu kabi ilmiy bahslar metodologik jihatdan foydali ekanini taʻkidlamoqda. Bunday "stress-testlar" kosmologik oʻlchovlar aniqligini oshirishga va oʻta yangi yulduzlarni standartlashtirish modellarini takomillashtirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda ilmiy konsensus oʻzgarishsiz qolmoqda: Koinotning tezlashib kengayishi eng asosli ilmiy tushuntirishdir.

KoinotAstronomiyaFizikaNobel MukofotiTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiSpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiBugun, 19:21SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiKecha, 18:57Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimElon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimKecha, 18:52SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiUbtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiKecha, 18:28Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiOʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi