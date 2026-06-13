Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdi
Sunʻiy intellekt antibiotiklar ishlab chiqishda inqilobiy vositaga aylanmoqda. Agar bir necha yil oldin neyrotarmoqlar faqat istiqbolli molekulalarni qidirish uchun ishlatilgan boʻlsa, endilikda ular yangi preparatlarning ishlash mexanizmini tushunishga ham yordam bermoqda. Bu dori vositalariga chidamli bakteriyalar tarqalayotgan bir paytda yangi davolash usullarini yaratishni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Makmaster universiteti olimi Jonathan Stokes boshchiligidagi guruh Escherichia coli tayoqchasiga qarshi 10 mingga yaqin birikmani tekshirib, enterololin deb nomlangan yangi antibiotikni aniqladi. Tadqiqotchilar ushbu moddaning foydali mikrofloraga zarar yetkazmasdan, faqat patogenlarga taʻsir qilishini isbotlash uchun MIT mutaxassisi Regina Barzilay tomonidan yaratilgan DiffDock tizimidan foydalanishdi. Algoritm molekulaning qaysi oqsillar bilan oʻzaro taʻsir qilishini bashorat qilib, laboratoriya tajribalarini sezilarli darajada qisqartirishga imkon berdi.
Hozirda yangi antibiotiklar qidiruvi oʻta dolzarb masaladir. Taxminlarga koʻra, 2050-yilga borib dori-darmonlarga chidamli infeksiyalar dunyo boʻylab 39 million kishining oʻlimiga sabab boʻlishi mumkin. Farmatsevtika kompaniyalari uchun bu yoʻnalish qimmat va kam foyda keltiradigan soha boʻlgani sababli, Sunʻiy intellekt xarajatlarni kamaytirish va jarayonni tezlashtirishda asosiy yechim boʻlib xizmat qilmoqda.
Avvalroq MIT jamoasi Chemprop tizimi yordamida halicin antibiotigini kashf qilgan edi. Pensilvaniya universiteti olimi Cesar de la Fuente boshchiligidagi APEX tizimi esa 10 milliondan ortiq oqsil molekulalarini tahlil qilib, 37 mingdan ziyod potensial antibiotiklarni topdi. Qizigʻi shundaki, ularning bir qismi qadimiy oʻsimliklar va yoʻq boʻlib ketgan hayvonlar oqsillaridan topilgan boʻlib, ular zamonaviy bakteriyalarga mutlaqo yangicha usulda hujum qiladi.
…