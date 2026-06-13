Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdi

·0·Texno
Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdi

Sunʻiy intellekt antibiotiklar ishlab chiqishda inqilobiy vositaga aylanmoqda. Agar bir necha yil oldin neyrotarmoqlar faqat istiqbolli molekulalarni qidirish uchun ishlatilgan boʻlsa, endilikda ular yangi preparatlarning ishlash mexanizmini tushunishga ham yordam bermoqda. Bu dori vositalariga chidamli bakteriyalar tarqalayotgan bir paytda yangi davolash usullarini yaratishni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Makmaster universiteti olimi Jonathan Stokes boshchiligidagi guruh Escherichia coli tayoqchasiga qarshi 10 mingga yaqin birikmani tekshirib, enterololin deb nomlangan yangi antibiotikni aniqladi. Tadqiqotchilar ushbu moddaning foydali mikrofloraga zarar yetkazmasdan, faqat patogenlarga taʻsir qilishini isbotlash uchun MIT mutaxassisi Regina Barzilay tomonidan yaratilgan DiffDock tizimidan foydalanishdi. Algoritm molekulaning qaysi oqsillar bilan oʻzaro taʻsir qilishini bashorat qilib, laboratoriya tajribalarini sezilarli darajada qisqartirishga imkon berdi.

Hozirda yangi antibiotiklar qidiruvi oʻta dolzarb masaladir. Taxminlarga koʻra, 2050-yilga borib dori-darmonlarga chidamli infeksiyalar dunyo boʻylab 39 million kishining oʻlimiga sabab boʻlishi mumkin. Farmatsevtika kompaniyalari uchun bu yoʻnalish qimmat va kam foyda keltiradigan soha boʻlgani sababli, Sunʻiy intellekt xarajatlarni kamaytirish va jarayonni tezlashtirishda asosiy yechim boʻlib xizmat qilmoqda.

Avvalroq MIT jamoasi Chemprop tizimi yordamida halicin antibiotigini kashf qilgan edi. Pensilvaniya universiteti olimi Cesar de la Fuente boshchiligidagi APEX tizimi esa 10 milliondan ortiq oqsil molekulalarini tahlil qilib, 37 mingdan ziyod potensial antibiotiklarni topdi. Qizigʻi shundaki, ularning bir qismi qadimiy oʻsimliklar va yoʻq boʻlib ketgan hayvonlar oqsillaridan topilgan boʻlib, ular zamonaviy bakteriyalarga mutlaqo yangicha usulda hujum qiladi.

Sunʻiy IntellektTibbiyotTexnologiyaAntibiotikIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiSpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiBugun, 19:21SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiKecha, 18:57Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKoinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKecha, 18:55Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimElon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimKecha, 18:52SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi