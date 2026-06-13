Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandi
Xitoy Oliy xalq sudi Suchjou shahri oraliq sudining qarorini oʻz kuchida qoldirdi. Unga koʻra, Infineon Technologies kompaniyasiga Xitoy hududida galliy nitridi (GaN) asosidagi mahsulotlarni sotish, import qilish va reklama qilish rasman taqiqlandi. Kompaniyaning apellyatsiya shikoyati rad etildi va ilgari chiqarilgan sud qarori toʻliq kuchga kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur nizo Xitoyning Innoscience kompaniyasi tomonidan qoʻzgʻatilgan boʻlib, u Infineon brendini GaN yarimoʻtkazgichlariga oid patentlarni buzganlikda ayblagan edi. 2024-yilning may oyida Suchjou sudi qonunbuzarlikni tan olib, 10 million yuan miqdorida kompensatsiya toʻlash majburiyatini yuklagan edi. Nemis giganti ushbu qaror ustidan shikoyat qilgan boʻlsa-da, yakunda muvaffaqiyatsizlikka uchradi.
Hozirda tomonlar oʻrtasida Germaniya va AQSHda ham xalqaro patent nizolari davom etmoqda. 2024-yil iyun oyida Infineon Myunxen sudiga Innoscience ustidan daʼvo kiritib, Germaniyada bahsli mahsulotlar savdosini cheklovchi vaqtinchalik taqiqqa erishgan edi. Biroq Xitoy bozoridagi magʻlubiyat kompaniya uchun jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda.
Galliy nitridi (GaN) uchinchi avlod yarimoʻtkazgichlari uchun asosiy material hisoblanib, u tezkor quvvatlash qurilmalari, server manbalari va elektromobillar kabi sohalarda keng qoʻllaniladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu sud qarori Xitoyning ichki bozoridagi raqobat muhitini oʻzgartirib, Innoscience kompaniyasining ulushi sezilarli darajada oshishiga xizmat qiladi.
…