Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandi

·0·Texno
Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandi

Xitoy Oliy xalq sudi Suchjou shahri oraliq sudining qarorini oʻz kuchida qoldirdi. Unga koʻra, Infineon Technologies kompaniyasiga Xitoy hududida galliy nitridi (GaN) asosidagi mahsulotlarni sotish, import qilish va reklama qilish rasman taqiqlandi. Kompaniyaning apellyatsiya shikoyati rad etildi va ilgari chiqarilgan sud qarori toʻliq kuchga kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur nizo Xitoyning Innoscience kompaniyasi tomonidan qoʻzgʻatilgan boʻlib, u Infineon brendini GaN yarimoʻtkazgichlariga oid patentlarni buzganlikda ayblagan edi. 2024-yilning may oyida Suchjou sudi qonunbuzarlikni tan olib, 10 million yuan miqdorida kompensatsiya toʻlash majburiyatini yuklagan edi. Nemis giganti ushbu qaror ustidan shikoyat qilgan boʻlsa-da, yakunda muvaffaqiyatsizlikka uchradi.

Hozirda tomonlar oʻrtasida Germaniya va AQSHda ham xalqaro patent nizolari davom etmoqda. 2024-yil iyun oyida Infineon Myunxen sudiga Innoscience ustidan daʼvo kiritib, Germaniyada bahsli mahsulotlar savdosini cheklovchi vaqtinchalik taqiqqa erishgan edi. Biroq Xitoy bozoridagi magʻlubiyat kompaniya uchun jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda.

Galliy nitridi (GaN) uchinchi avlod yarimoʻtkazgichlari uchun asosiy material hisoblanib, u tezkor quvvatlash qurilmalari, server manbalari va elektromobillar kabi sohalarda keng qoʻllaniladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu sud qarori Xitoyning ichki bozoridagi raqobat muhitini oʻzgartirib, Innoscience kompaniyasining ulushi sezilarli darajada oshishiga xizmat qiladi.

InfineonInnoscienceGaNYarimoʻtkazgichXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiGoogle TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiBugun, 06:22SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiSpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiBugun, 05:56Samsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiSamsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiBugun, 05:52“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandi“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandiBugun, 05:21Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiXitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiBugun, 04:56Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaAndrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi