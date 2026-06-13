2026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladi
SpaceX prezidenti Gvenn Shotvell CNBC telekanaliga bergan intervyusida Starship oʻta ogʻir raketasining navbatdagi sinov parvozi qachon amalga oshirilishini maʻlum qildi. Top-menejerning soʻzlariga koʻra, Starship bir oydan keyin parvoz qiladi. Bu 13-sinov parvozi boʻlib, u avvalgilaridek suborbital koʻrinishda oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shundan soʻng, Starship parvozlari muntazam ravishda har oyda bir marta amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Kutilishicha, 14-parvoz orbital darajaga koʻtariladi. 15-sinov parvozi esa ilk bor Florida shtatidagi kosmodromdan start oladi.
Agar barcha jarayonlar belgilangan reja asosida davom etsa, yil yakuniga qadar Starship yana 6 marta koinotga yoʻl oladi. Gvenn Shotvellning ushbu bayonotlari SpaceX kompaniyasining rekord darajadagi IPO jarayonlari fonida yangradi.
…