Parker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdi

·17·Texno
Parker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdi

Parker Solar Probe kosmik zondi Quyosh bilan navbatdagi ekstremal yaqinlashuvni muvaffaqiyatli yakunladi. Jons Xopkins universiteti Amaliy fizika laboratoriyasi mutaxassislarining xabar berishicha, apparat toʻqqiz kunlik avtonom ish rejimidan soʻng nazorat radiosignalini Yerga uzatgan. Bu zondning Quyoshning tashqi atmosferasi — korona orqali amalga oshirgan 28-parvozi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

8-iyun kuni sodir boʻlgan eng yaqin masofadagi parvoz paytida Parker Solar Probe oʻzining shaxsiy rekordlarini takrorladi. Zond yulduz sirtiga taxminan 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdi, bu Yer va Quyosh oʻrtasidagi masofaning 5 foizidan ham kamroqdir. Quyosh gravitatsiyasi taʼsirida apparat soatiga qariyb 692 ming kilometr tezlikka erishdi. Bunday tezlikda Yer va Oy oʻrtasidagi masofani 40 daqiqadan kamroq vaqt ichida bosib oʻtish mumkin.

Ushbu missiya Quyosh faolligining 11 yillik siklidagi eng yuqori nuqtasi — quyosh maksimumi davriga toʻgʻri kelgani bilan ahamiyatlidir. Parker Solar Probe bevosita quyosh koronasi ichida boʻlib, quyosh shamolining kelib chiqishi, magnit maydonlari tuzilishi va kosmik ob-havo mexanizmlari haqida muhim maʼlumotlarni toʻpladi. Zondning 11,4 santimetr qalinlikdagi uglerodli kompozit issiqlik qalqoni 926 darajagacha qizigan boʻlsa-da, apparat ichidagi elektronika xavfsiz haroratda saqlanib qoldi.

17-iyundan 30-iyunga qadar Yerga quyosh koronasi orqali oʻtish paytida toʻplangan asosiy ilmiy maʼlumotlar uzatiladi. Olingan maʼlumotlar olimlarga Quyoshda sodir boʻlayotgan jarayonlarni yaxshiroq tushunishga hamda sunʼiy yoʻldoshlar, aloqa tizimlari va energetika tarmoqlari uchun muhim boʻlgan kosmik ob-havo prognozlari aniqligini oshirishga yordam beradi.

Parker Solar ProbeNASAQuyoshKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiSpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiBugun, 07:257900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyorBugun, 06:562026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladi2026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladiBugun, 06:53Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiXitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiBugun, 06:28Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiGoogle TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiBugun, 06:22SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiSpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi