Zuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldi

·24·Texno
Zuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldi

Meta kompaniyasi bosh direktori Mark Zuckerberg xodimlarga yoʻllagan murojaatida ijtimoiy tarmoqlar giganti ishchi kuchini sunʼiy intellekt (AI) talablariga moslashtirish jarayonida xatolarga yoʻl qoʻyganini maʼlum qildi. Zuckerberg ichki tuzilmani ushbu texnologiya atrofida qayta qurish uchun yuzlab milliard dollar sarmoya kiritmoqda, bu esa AQSHning yirik texnologik kompaniyalari orasidagi umumiy tendensiyani aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xizmat eslatmasida Zuckerberg sunʼiy intellekt sohasidagi shiddatli oʻsish va ushbu texnologik bum keltirib chiqargan qiyinchiliklarni bayon etgan. “Oʻzgarishlarning murakkabligini hisobga olsak, biz xatolarga yoʻl qoʻydik va kelajakda ham bunday holatlar boʻlishi ehtimoli yuqori”, — dedi u va kelgusida tashkiliy oʻzgarishlarda maksimal barqarorlikni taʼminlashga eʼtibor qaratishini qoʻshimcha qildi.

“Men boʻsh vaʼdalar berishni xohlamayman, chunki dunyo biz nazorat qila olmaydigan darajada oʻzgarmoqda”, — deya taʼkidladi Zuckerberg. Shuningdek, u Meta joriy yilda yangi ommaviy qisqartirishlarni rejalashtirmayotganini tasdiqladi. Kompaniya global miqyosda xodimlarining 10 foizini ishdan boʻshatib, 7000 nafar xodimni AI bilan bogʻliq yangi yoʻnalishlarga oʻtkazgan edi.

Zuckerbergning soʻzlariga koʻra, yangi muhim lavozimlarning yaratilishi jamoalar tarkibini optimallashtirishga yordam bergan. Bu esa, agar maʼlum sohalarda xatolik yuz bersa, xodimlarni avvalgi pozitsiyalariga qaytarish imkonini beradi. Meta vakillari Reuters agentligining ushbu memorandum boʻyicha soʻroviga izoh berishdan bosh tortishdi.

MetaMark ZuckerbergSunʼiy IntellektTexnologiyaIT-bozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiBugun, 08:56AMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiAMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiBugun, 08:26SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiSpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiBugun, 07:25Parker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiParker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiBugun, 07:217900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyorBugun, 06:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi