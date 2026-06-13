Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasida
Tayvanning Acer kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida oʻzining yangi mahsulotlarini namoyish etdi. Taqdimotning asosiy qahramonlaridan biri Acer Swift Spin 14 AI boʻldi. Bu 360 darajaga ochiladigan sensorli ekranga ega transformer-noutbukdir. Qurilma Snapdragon X2 Elite yoki Snapdragon X2 Plus protsessorlari hamda 80 TOPS unumdorlikka ega Qualcomm Hexagon NPU bloki bilan jihozlangan. Copilot+ PC turkumiga kiruvchi ushbu noutbuk Windows 11 boshqaruvida ishlaydi va sunʼiy intellekt ssenariylari uchun optimallashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻyin ixlosmandlari uchun kompaniya Predator Helios 18 AI flagmanini taqdim etdi. Uning eng yuqori konfiguratsiyasi Intel Core Ultra 9 290HX Plus protsessori va 24 GB GDDR7 xotiraga ega NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU videokartasi bilan taʼminlangan. Noutbuk 18 dyuymli Mini LED panelga ega boʻlib, u ikki rejimda ishlashi mumkin: 4K (120 Gs) yoki Full HD (240 Gs). Shuningdek, qurilma 256 GB gacha DDR5 operativ xotirani qoʻllab-quvvatlaydi.
Acer portativ oʻyin qurilmalari bozoriga ham jiddiy kirib kelmoqda. Yangi Predator Atlas 8 konsoli 8 dyuymli sensorli ekran va Intel Arc G3 Extreme platformasida ishlaydi. Qurilma Intel XeSS 3 texnologiyasi yordamida kadrlarni sunʼiy intellekt orqali generatsiya qilish imkoniyatiga ega. Konsol 24 GB operativ xotira va 1 TB SSD bilan jihozlangan boʻlib, uning ogʻirligi 810 grammni tashkil etadi.
Swift Spin 14 AI modeli mobil ish uchun juda qulay: uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 1,34 kg, qalinligi esa 16,5 mm gacha. Akkumulyatori 23 soatgacha video koʻrish imkonini beradi. Toʻplamda Acer Active Stylus 420 stiliusi mavjud boʻlib, u korpus ichida quvvatlanadi. Shuningdek, koʻrgazmada aqlli koʻzoynaklar va yangi 3D-monitorlar ham namoyish etildi. Predator Atlas 8 konsolining sotuvlari joriy yilning oktyabr oyidan boshlanishi kutilmoqda.
…