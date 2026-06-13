Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasida

·28·Texno
Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasida

Tayvanning Acer kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida oʻzining yangi mahsulotlarini namoyish etdi. Taqdimotning asosiy qahramonlaridan biri Acer Swift Spin 14 AI boʻldi. Bu 360 darajaga ochiladigan sensorli ekranga ega transformer-noutbukdir. Qurilma Snapdragon X2 Elite yoki Snapdragon X2 Plus protsessorlari hamda 80 TOPS unumdorlikka ega Qualcomm Hexagon NPU bloki bilan jihozlangan. Copilot+ PC turkumiga kiruvchi ushbu noutbuk Windows 11 boshqaruvida ishlaydi va sunʼiy intellekt ssenariylari uchun optimallashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻyin ixlosmandlari uchun kompaniya Predator Helios 18 AI flagmanini taqdim etdi. Uning eng yuqori konfiguratsiyasi Intel Core Ultra 9 290HX Plus protsessori va 24 GB GDDR7 xotiraga ega NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU videokartasi bilan taʼminlangan. Noutbuk 18 dyuymli Mini LED panelga ega boʻlib, u ikki rejimda ishlashi mumkin: 4K (120 Gs) yoki Full HD (240 Gs). Shuningdek, qurilma 256 GB gacha DDR5 operativ xotirani qoʻllab-quvvatlaydi.

Acer portativ oʻyin qurilmalari bozoriga ham jiddiy kirib kelmoqda. Yangi Predator Atlas 8 konsoli 8 dyuymli sensorli ekran va Intel Arc G3 Extreme platformasida ishlaydi. Qurilma Intel XeSS 3 texnologiyasi yordamida kadrlarni sunʼiy intellekt orqali generatsiya qilish imkoniyatiga ega. Konsol 24 GB operativ xotira va 1 TB SSD bilan jihozlangan boʻlib, uning ogʻirligi 810 grammni tashkil etadi.

Swift Spin 14 AI modeli mobil ish uchun juda qulay: uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 1,34 kg, qalinligi esa 16,5 mm gacha. Akkumulyatori 23 soatgacha video koʻrish imkonini beradi. Toʻplamda Acer Active Stylus 420 stiliusi mavjud boʻlib, u korpus ichida quvvatlanadi. Shuningdek, koʻrgazmada aqlli koʻzoynaklar va yangi 3D-monitorlar ham namoyish etildi. Predator Atlas 8 konsolining sotuvlari joriy yilning oktyabr oyidan boshlanishi kutilmoqda.

AcerComputexSnapdragonPredatorNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiAQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiBugun, 10:54Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiBugun, 08:56AMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiAMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiBugun, 08:26Zuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiZuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiBugun, 08:22SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiSpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus