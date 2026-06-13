AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildi

·0·Texno
AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildi

AQSHning General Atomics kompaniyasi mamlakat Energetika vazirligi bilan hamkorlikda termoyadroviy energetika uchun noyob sinov majmuasini ishlab chiqishga kirishdi. Blanket Component Test Facility (BCTF) deb nomlangan yangi obʻekt kelajakdagi termoyadroviy elektr stansiyalarining eng muhim elementlaridan biri — blanketlarni toʻliq miqyosda sinovdan oʻtkazadigan dunyodagi birinchi ixtisoslashtirilgan maydonchaga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Termoyadroviy energetika deyarli tuganmas toza energiya manbai hisoblansa-da, sanoat reaktorini yaratish shunchaki qizigan plazmani ushlab turishdan koʻra ancha murakkabroqdir. Reaktorning ichki devorlari ekstremal harorat va yuqori energiyali zarralar oqimiga bardosh berishi kerak. Aynan shu vazifani plazma atrofida joylashtiriladigan maxsus modullar — blanketlar bajaradi. Ular issiqlikni yutib, elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun sovutish tizimiga uzatadi hamda termoyadroviy sintez uchun asosiy yoqilgʻi boʻlgan tritiy izotopini ishlab chiqarishda ishtirok etadi.

Kelajakdagi BCTF majmuasi muhandislarga ushbu tizimlar issiqlikni qanchalik samarali chiqarishi va real elektr stansiyasi sharoitida yoqilgʻi ishlab chiqarish barqarorligini tekshirish imkonini beradi. Loyiha doirasida Aydaxo milliy laboratoriyasi, Yaponiyaning Kyoto Fusioneering kompaniyasi va Kaliforniya universiteti kabi nufuzli ilmiy hamda sanoat hamkorlari birlashgan.

Sinov majmuasi San-Diegodagi General Atomics magnit texnologiyalari markazida joylashadi. Taʻkidlash joizki, ushbu maydonchada avvalroq Fransiyada qurilayotgan dunyodagi eng yirik ITER eksperimental termoyadroviy reaktori uchun markaziy solenoid tayyorlangan edi. Yangi loyiha tijoriy termoyadroviy elektr stansiyalarini yaratishdagi texnik xavflarni kamaytirish va jarayonni sezilarli darajada tezlashtirishga xizmat qiladi.

Termoyadroviy SintezGeneral AtomicsEnergetikaTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaSnapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaBugun, 10:25Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiBugun, 08:56AMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiAMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiBugun, 08:26Zuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiZuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiBugun, 08:22SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiSpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus