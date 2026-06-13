Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladi

·0·Texno
Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladi

Yaponiyaning GlobalSign sertifikatlashtirish markazi Rossiya kompaniyalariga avval berilgan SSL-sertifikatlarini qaytarib olish jarayonini boshladi. Bu haqda kompaniyaning Rossiyadagi boʻlinmasi rahbari Dmitriy Rijikovning hamkorlarga yoʻllagan xatiga tayanib RBK xabar bermoqda. Maʼlum qilinishicha, brauzer ishlab chiquvchilari va sertifikat markazlarini birlashtiruvchi CA/Browser Forum konsorsiumining yangi talablari sanksiya cheklovlariga qatʼiy rioya qilishni taqozo etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SSL-sertifikatlari HTTPS himoyalangan ulanishini taʼminlaydi va saytning haqiqiyligini tasdiqlaydi. Ularning bekor qilinishi natijasida Google Chrome, Safari va Firefox kabi brauzerlar foydalanuvchilarga sayt xavfli ekani haqida ogohlantirish koʻrsatadi yoki resursga kirishni butunlay bloklaydi. Mutaxassislarning fikricha, GlobalSign Rossiyadagi tijoriy xorijiy sertifikatlar bozorining qariyb 90 foizini egallab kelgan.

Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligi foydalanuvchilarga davlat tomonidan bepul beriladigan TLS-sertifikatlariga oʻtishni tavsiya qilmoqda. Biroq, ushbu mahalliy sertifikatlar xalqaro brauzerlar tomonidan tan olinmaydi. Bu esa Rossiya internet infratuzilmasining tashqi dunyodan uzilib, ichki va tashqi konturlarga ajralib qolish xavfini tugʻdiradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, muammo nafaqat veb-saytlarga, balki Windows, macOS va iOS tizimlari uchun moʻljallangan dasturiy taʼminotlarga ham tegishli. Ayniqsa, Certificate Pinning mexanizmidan foydalanuvchi mobil ilovalar eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda — sertifikat bekor qilingach, ilova va server oʻrtasidagi aloqa yangilanish chiqquniga qadar butunlay uzilishi mumkin.

Taxminiy hisob-kitoblarga koʻra, ushbu jarayon 15–20 mingta ikkinchi darajali domenlarni va ularga tegishli yuz minglab subdomenlarni qamrab olishi kutilmoqda. Bu Rossiya segmentidagi koʻplab korporativ tizimlar va servislar faoliyatida jiddiy uzilishlarga olib kelishi mumkin.

GlobalSignSSLRossiyaInternetSanksiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiPlatina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiBugun, 15:51FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiFTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiBugun, 11:20AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiAQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiBugun, 10:54Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaSnapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaBugun, 10:25Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiBugun, 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus