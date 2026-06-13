Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladi
Yaponiyaning GlobalSign sertifikatlashtirish markazi Rossiya kompaniyalariga avval berilgan SSL-sertifikatlarini qaytarib olish jarayonini boshladi. Bu haqda kompaniyaning Rossiyadagi boʻlinmasi rahbari Dmitriy Rijikovning hamkorlarga yoʻllagan xatiga tayanib RBK xabar bermoqda. Maʼlum qilinishicha, brauzer ishlab chiquvchilari va sertifikat markazlarini birlashtiruvchi CA/Browser Forum konsorsiumining yangi talablari sanksiya cheklovlariga qatʼiy rioya qilishni taqozo etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SSL-sertifikatlari HTTPS himoyalangan ulanishini taʼminlaydi va saytning haqiqiyligini tasdiqlaydi. Ularning bekor qilinishi natijasida Google Chrome, Safari va Firefox kabi brauzerlar foydalanuvchilarga sayt xavfli ekani haqida ogohlantirish koʻrsatadi yoki resursga kirishni butunlay bloklaydi. Mutaxassislarning fikricha, GlobalSign Rossiyadagi tijoriy xorijiy sertifikatlar bozorining qariyb 90 foizini egallab kelgan.
Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligi foydalanuvchilarga davlat tomonidan bepul beriladigan TLS-sertifikatlariga oʻtishni tavsiya qilmoqda. Biroq, ushbu mahalliy sertifikatlar xalqaro brauzerlar tomonidan tan olinmaydi. Bu esa Rossiya internet infratuzilmasining tashqi dunyodan uzilib, ichki va tashqi konturlarga ajralib qolish xavfini tugʻdiradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, muammo nafaqat veb-saytlarga, balki Windows, macOS va iOS tizimlari uchun moʻljallangan dasturiy taʼminotlarga ham tegishli. Ayniqsa, Certificate Pinning mexanizmidan foydalanuvchi mobil ilovalar eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda — sertifikat bekor qilingach, ilova va server oʻrtasidagi aloqa yangilanish chiqquniga qadar butunlay uzilishi mumkin.
Taxminiy hisob-kitoblarga koʻra, ushbu jarayon 15–20 mingta ikkinchi darajali domenlarni va ularga tegishli yuz minglab subdomenlarni qamrab olishi kutilmoqda. Bu Rossiya segmentidagi koʻplab korporativ tizimlar va servislar faoliyatida jiddiy uzilishlarga olib kelishi mumkin.
…