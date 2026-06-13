Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradi

·41·Texno
Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradi

Koʻpchilik insonlar kabi surunkali uyqusizlikdan aziyat chekuvchilar uchun uxlashdan oldin podkastlar yoki yomgʻir ovozi kabi tinchlantiruvchi tovushlarni tinglash katta yordam beradi. Biroq, quloqchinlar bilan uxlash noqulaylik tugʻdirishi, karnaydan baland ovozda foydalanish esa atrofdagilarga xalaqit berishi mumkin. Jabees kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Peace Duo qurilmasi aynan shu muammoga yechim sifatida ishlab chiqildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Peace Duo — bu yostiq ostiga joylashtiriladigan oʻta yupqa dinamik boʻlib, u suyak oʻtkazuvchanligi (bone conduction) texnologiyasi asosida ishlaydi. Bu texnologiya tebranishlarni toʻgʻridan-toʻgʻri ichki quloqqa uzatadi va tovushni faqat foydalanuvchining oʻzi eshitishini taʼminlaydi. Qurilma shunchalik yupqaki, u yostiq ostida deyarli sezilmaydi va uxlash vaqtida hech qanday noqulaylik tugʻdirmaydi.

Qurilma maxsus micro SD karta bilan jihozlangan boʻlib, unga toʻrt soatlik tinchlantiruvchi tabiat tovushlari — mayin toʻlqinlar, yomgʻir va shamol ovozlari oldindan yuklangan. Shuningdek, Bluetooth orqali smartfonga ulanib, istalgan audio kontentni tinglash imkoniyati ham mavjud. Akkumulyator quvvati esa har kuni bir soatdan foydalanilganda oʻn kechaga yetadi, bu esa uni tez-tez quvvatlash zaruratini yoʻqotadi.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu gadjet qalin "memory foam" (xotira effektiga ega) yostiqlar bilan yaxshi ishlamasligi mumkin, chunki zich material tovush tebranishlarini toʻsib qoʻyadi. Oddiy paxta yoki yupqaroq yostiqlar bilan esa ovoz juda tiniq eshitiladi. Buklanadigan dizayn va maxsus sayohat gʻilofi uni oʻzingiz bilan olib yurish uchun qulay qiladi.

Hozirda Peace Duo 59.99 dollar narxda ikki xil rangda sotuvga chiqarilgan. Shuningdek, foydalanuvchilar qurilmaning magnitli ramkalarini oʻz xohishlariga koʻra almashtirishlari yoki ismlarini yozdirishlari mumkin. Garchi bu gadjet uyqusizlikni butunlay davolamasa-da, u tinch va sifatli uyquga erishish uchun amaliy va hamyonbop yechim boʻla oladi.

TexnologiyaGadjetlarJabeesPeace DuoUyqu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiBugun, 16:51Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiBugun, 15:54Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiPlatina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiBugun, 15:51FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiFTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiBugun, 11:20AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiAQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiBugun, 10:54Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaSnapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus