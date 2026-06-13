Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradi
Koʻpchilik insonlar kabi surunkali uyqusizlikdan aziyat chekuvchilar uchun uxlashdan oldin podkastlar yoki yomgʻir ovozi kabi tinchlantiruvchi tovushlarni tinglash katta yordam beradi. Biroq, quloqchinlar bilan uxlash noqulaylik tugʻdirishi, karnaydan baland ovozda foydalanish esa atrofdagilarga xalaqit berishi mumkin. Jabees kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Peace Duo qurilmasi aynan shu muammoga yechim sifatida ishlab chiqildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Peace Duo — bu yostiq ostiga joylashtiriladigan oʻta yupqa dinamik boʻlib, u suyak oʻtkazuvchanligi (bone conduction) texnologiyasi asosida ishlaydi. Bu texnologiya tebranishlarni toʻgʻridan-toʻgʻri ichki quloqqa uzatadi va tovushni faqat foydalanuvchining oʻzi eshitishini taʼminlaydi. Qurilma shunchalik yupqaki, u yostiq ostida deyarli sezilmaydi va uxlash vaqtida hech qanday noqulaylik tugʻdirmaydi.
Qurilma maxsus micro SD karta bilan jihozlangan boʻlib, unga toʻrt soatlik tinchlantiruvchi tabiat tovushlari — mayin toʻlqinlar, yomgʻir va shamol ovozlari oldindan yuklangan. Shuningdek, Bluetooth orqali smartfonga ulanib, istalgan audio kontentni tinglash imkoniyati ham mavjud. Akkumulyator quvvati esa har kuni bir soatdan foydalanilganda oʻn kechaga yetadi, bu esa uni tez-tez quvvatlash zaruratini yoʻqotadi.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu gadjet qalin "memory foam" (xotira effektiga ega) yostiqlar bilan yaxshi ishlamasligi mumkin, chunki zich material tovush tebranishlarini toʻsib qoʻyadi. Oddiy paxta yoki yupqaroq yostiqlar bilan esa ovoz juda tiniq eshitiladi. Buklanadigan dizayn va maxsus sayohat gʻilofi uni oʻzingiz bilan olib yurish uchun qulay qiladi.
Hozirda Peace Duo 59.99 dollar narxda ikki xil rangda sotuvga chiqarilgan. Shuningdek, foydalanuvchilar qurilmaning magnitli ramkalarini oʻz xohishlariga koʻra almashtirishlari yoki ismlarini yozdirishlari mumkin. Garchi bu gadjet uyqusizlikni butunlay davolamasa-da, u tinch va sifatli uyquga erishish uchun amaliy va hamyonbop yechim boʻla oladi.
…