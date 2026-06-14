Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdi

·40·Texno
Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdi

Aksessuarlar bozorining yetakchi brendlaridan biri boʻlgan Belkin kompaniyasi oʻzining yangi avlod quvvatlash qurilmasini namoyish etdi. Nitrid galliy (GaN) texnologiyasi asosida yaratilgan ushbu gadjet 45 W quvvatga ega boʻlib, u nafaqat ixchamligi, balki foydalanish uchun qulay boʻlgan oʻrnatilgan kabeli bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda texnologiya olamida GaN yarim oʻtkazgichlari anʼanaviy kremniy oʻrnini egallamoqda. Bu texnologiya qurilmalarning qizib ketishini kamaytirish bilan birga, ularning hajmini sezilarli darajada kichraytirish imkonini beradi. Belkin tomonidan taqdim etilgan yangi modelning oʻlchamlari 52 x 38 x 65 mm ni, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 145 grammni tashkil etadi.

Texnik imkoniyatlar va dizayn

Qurilma oq rangda, chetlari yumaloqlangan zamonaviy dizaynda ishlangan. Uning korpusida yigʻiluvchi shtekerlar mavjud boʻlib, bu sayohat vaqtida yoki sumkada olib yurishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Asosiy oʻziga xosligi shundaki, uning old panelida 0,8 metr uzunlikdagi mustahkam USB-C kabeli oʻrnatilgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi quvvatlagichda nafaqat oʻrnatilgan kabel, balki qoʻshimcha USB-C porti ham mavjud. Bu foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida ikki xil qurilmani quvvatlash imkonini beradi. Har ikki chiqish nuqtasi ham zamonaviy PD 3.1 va PPS protokollarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa smartfon va planshetlarni xavfsiz hamda tezkor quvvatlashni kafolatlaydi.

Quvvat taqsimoti quyidagicha amalga oshiriladi:

  • Faqat bitta port ishlatilganda – maksimal 45 W quvvat;
  • Ikki qurilma ulanganda – quvvat 25 W va 20 W koʻrinishida taqsimlanadi;
  • Apple, Samsung va boshqa yirik brendlar gadjetlari bilan toʻliq mos keladi.
Ushbu yangilik hozirda xalqaro bozorlarda taxminan 30 AQSH dollari (yoki 199 yuan) atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Belkin mahsulotlari mashhurligini hisobga olsak, ushbu ixcham va universal yechim tez orada mahalliy doʻkonlar peshtaxtalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Belkin kompaniyasining ushbu mahsuloti zamonaviy foydalanuvchilarning ehtiyojlarini toʻliq qondira oladi. Ayniqsa, alohida kabel olib yurishni istamaydigan va sifatli quvvatlash tizimini qadrlaydiganlar uchun bu eng maqbul tanlovlardan biri boʻlishi shubhasiz.

BelkinGaNTexnologiyaUSB-CGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiUgreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiBugun, 06:51Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinXiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinBugun, 04:58Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaAnthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaBugun, 03:28Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburMeta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburBugun, 00:27KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiKPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus