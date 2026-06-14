Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdi
Aksessuarlar bozorining yetakchi brendlaridan biri boʻlgan Belkin kompaniyasi oʻzining yangi avlod quvvatlash qurilmasini namoyish etdi. Nitrid galliy (GaN) texnologiyasi asosida yaratilgan ushbu gadjet 45 W quvvatga ega boʻlib, u nafaqat ixchamligi, balki foydalanish uchun qulay boʻlgan oʻrnatilgan kabeli bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda texnologiya olamida GaN yarim oʻtkazgichlari anʼanaviy kremniy oʻrnini egallamoqda. Bu texnologiya qurilmalarning qizib ketishini kamaytirish bilan birga, ularning hajmini sezilarli darajada kichraytirish imkonini beradi. Belkin tomonidan taqdim etilgan yangi modelning oʻlchamlari 52 x 38 x 65 mm ni, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 145 grammni tashkil etadi.
Texnik imkoniyatlar va dizaynQurilma oq rangda, chetlari yumaloqlangan zamonaviy dizaynda ishlangan. Uning korpusida yigʻiluvchi shtekerlar mavjud boʻlib, bu sayohat vaqtida yoki sumkada olib yurishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Asosiy oʻziga xosligi shundaki, uning old panelida 0,8 metr uzunlikdagi mustahkam USB-C kabeli oʻrnatilgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi quvvatlagichda nafaqat oʻrnatilgan kabel, balki qoʻshimcha USB-C porti ham mavjud. Bu foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida ikki xil qurilmani quvvatlash imkonini beradi. Har ikki chiqish nuqtasi ham zamonaviy PD 3.1 va PPS protokollarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa smartfon va planshetlarni xavfsiz hamda tezkor quvvatlashni kafolatlaydi.
Quvvat taqsimoti quyidagicha amalga oshiriladi:
- Faqat bitta port ishlatilganda – maksimal 45 W quvvat;
- Ikki qurilma ulanganda – quvvat 25 W va 20 W koʻrinishida taqsimlanadi;
- Apple, Samsung va boshqa yirik brendlar gadjetlari bilan toʻliq mos keladi.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Belkin kompaniyasining ushbu mahsuloti zamonaviy foydalanuvchilarning ehtiyojlarini toʻliq qondira oladi. Ayniqsa, alohida kabel olib yurishni istamaydigan va sifatli quvvatlash tizimini qadrlaydiganlar uchun bu eng maqbul tanlovlardan biri boʻlishi shubhasiz.
…