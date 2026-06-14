Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlar

·1·Texno
Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlar

Robototexnika olamida navbatdagi inqilobiy qadam tashlandi. Ubtech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, inson qiyofasini hayratlanarli darajada aniqlik bilan takrorlovchi U1 seriyasidagi gumanoid robotlar texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Mazkur qurilmalar shunchaki mashina emas, balki inson bilan hissiy muloqotga kirisha oladigan aqlli hamroh sifatida talqin etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot rasman eʼlon qilinganidan buyon oʻtgan bor-yoʻgʻi 10 kun ichida 3800 dan ortiq oldindan buyurtma qabul qilingan. Bu koʻrsatkich isteʼmolchilarning sunʼiy intellektga asoslangan va tashqi koʻrinishi odamga maksimal darajada yaqin boʻlgan robotlarga nisbatan qiziqishi naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.

Texnik imkoniyatlar va tashqi koʻrinish

U1 seriyasi ikki xil modelda — erkak va ayol qiyofasida taqdim etilgan. Erkak modeli 183 sm boʻy va 42 kg vaznga ega boʻlsa, ayol modeli biroz ixchamroq: boʻyi 168 sm, vazni esa 35,2 kgni tashkil etadi. Har ikkala model ham Wi-Fi tarmogʻiga ulanish imkoniyatiga ega boʻlib, bir marta quvvatlanganda 2 soatdan 4 soatgacha faol ishlay oladi.

Robotlarning eng hayratlanarli jihati ularning harakatlanish imkoniyatlaridir. Ular 88 darajadagi erkinlikka ega boʻlib, bu ularga inson harakatlarini juda aniq takrorlash imkonini beradi. Masalan, robotlar koʻz qisishi, boshini turli tomonlarga tabiiy burishi va yuz ifodalarini oʻzgartirishi mumkin. Rasmiy videolarda ayol robotga vizajist tomonidan pardoz qilinayotgani, erkak robot esa zamonaviy kostyum va koʻzoynakda namoyon boʻlgani uning naqadar realistik ekanini isbotlaydi.

Sunʼiy intellekt va xavfsizlik

U1 robotlarining "miyasi" ulkan sunʼiy intellekt (AI) modeliga asoslangan. Bu tizim nafaqat muloqot qilish, balki foydalanuvchining hissiyotlarini tushunish va ularga mos ravishda javob qaytarish uchun javobgardir. Shuningdek, qurilma barcha interaktiv xotiralarni mahalliy shifrlangan omborda saqlaydi, bu esa shaxsiy maʼlumotlarning xavfsizligini taʼminlaydi.

Foydalanuvchilar buyurtma berish jarayonida robotning tashqi koʻrinishini oʻz xohishlariga koʻra bir nechta parametrlar boʻyicha sozlashi mumkin. Bu esa har bir mijozga oʻziga xos va individual hamrohga ega boʻlish imkonini beradi. Ubtech kompaniyasi robotlarning rasmiy savdosini joriy yilning 30-iyunidan boshlashni rejalashtirgan.

Hozircha robotlarning yakuniy narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu texnologiya kelajakda yolgʻizlikka qarshi kurashishda yoki xizmat koʻrsatish sohasida yangi davrni ochib berishini taxmin qilmoqdalar. Oʻzbekiston bozorida ham bunday aqlli qurilmalarga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, kelajakda yurtimizda ham shunday robot-yordamchilarni uchratish ehtimoli yoʻq emas.

UbtechRobototexnikaSunʼiy IntellektTexnologiyaU1 Robot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 06:53Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiUgreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiBugun, 06:51Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinXiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinBugun, 04:58Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaAnthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaBugun, 03:28Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburMeta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburBugun, 00:27KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiKPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus