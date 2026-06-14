Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlar
Robototexnika olamida navbatdagi inqilobiy qadam tashlandi. Ubtech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, inson qiyofasini hayratlanarli darajada aniqlik bilan takrorlovchi U1 seriyasidagi gumanoid robotlar texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Mazkur qurilmalar shunchaki mashina emas, balki inson bilan hissiy muloqotga kirisha oladigan aqlli hamroh sifatida talqin etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot rasman eʼlon qilinganidan buyon oʻtgan bor-yoʻgʻi 10 kun ichida 3800 dan ortiq oldindan buyurtma qabul qilingan. Bu koʻrsatkich isteʼmolchilarning sunʼiy intellektga asoslangan va tashqi koʻrinishi odamga maksimal darajada yaqin boʻlgan robotlarga nisbatan qiziqishi naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.
Texnik imkoniyatlar va tashqi koʻrinishU1 seriyasi ikki xil modelda — erkak va ayol qiyofasida taqdim etilgan. Erkak modeli 183 sm boʻy va 42 kg vaznga ega boʻlsa, ayol modeli biroz ixchamroq: boʻyi 168 sm, vazni esa 35,2 kgni tashkil etadi. Har ikkala model ham Wi-Fi tarmogʻiga ulanish imkoniyatiga ega boʻlib, bir marta quvvatlanganda 2 soatdan 4 soatgacha faol ishlay oladi.
Robotlarning eng hayratlanarli jihati ularning harakatlanish imkoniyatlaridir. Ular 88 darajadagi erkinlikka ega boʻlib, bu ularga inson harakatlarini juda aniq takrorlash imkonini beradi. Masalan, robotlar koʻz qisishi, boshini turli tomonlarga tabiiy burishi va yuz ifodalarini oʻzgartirishi mumkin. Rasmiy videolarda ayol robotga vizajist tomonidan pardoz qilinayotgani, erkak robot esa zamonaviy kostyum va koʻzoynakda namoyon boʻlgani uning naqadar realistik ekanini isbotlaydi.
Sunʼiy intellekt va xavfsizlikU1 robotlarining "miyasi" ulkan sunʼiy intellekt (AI) modeliga asoslangan. Bu tizim nafaqat muloqot qilish, balki foydalanuvchining hissiyotlarini tushunish va ularga mos ravishda javob qaytarish uchun javobgardir. Shuningdek, qurilma barcha interaktiv xotiralarni mahalliy shifrlangan omborda saqlaydi, bu esa shaxsiy maʼlumotlarning xavfsizligini taʼminlaydi.
Foydalanuvchilar buyurtma berish jarayonida robotning tashqi koʻrinishini oʻz xohishlariga koʻra bir nechta parametrlar boʻyicha sozlashi mumkin. Bu esa har bir mijozga oʻziga xos va individual hamrohga ega boʻlish imkonini beradi. Ubtech kompaniyasi robotlarning rasmiy savdosini joriy yilning 30-iyunidan boshlashni rejalashtirgan.
Hozircha robotlarning yakuniy narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu texnologiya kelajakda yolgʻizlikka qarshi kurashishda yoki xizmat koʻrsatish sohasida yangi davrni ochib berishini taxmin qilmoqdalar. Oʻzbekiston bozorida ham bunday aqlli qurilmalarga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, kelajakda yurtimizda ham shunday robot-yordamchilarni uchratish ehtimoli yoʻq emas.
…