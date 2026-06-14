SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadi

·22·Texno
SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi NASAning Artemis dasturi doirasida Oyga qoʻnish missiyasi uchun mutlaqo yangi va takomillashtirilgan arxitekturani taklif qildi. Yangi konsepsiyaga koʻra, Starship kosmik kemasi shunchaki qoʻnish moduli emas, balki ekipajni Yer orbitasidan toʻgʻridan-toʻgʻri Oyga yetkazib beruvchi kuchli buksir vazifasini bajaradi. Bu oʻzgarish missiya xavfsizligini oshirish va texnik murakkabliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalgi rejaga koʻra, Orion kemasidagi astronavtlar va Starship qoʻnish moduli Oy atrofidagi orbitada uchrashishi va tutashishi lozim edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, SpaceX endi ushbu muhim jarayonni Yer orbitasida amalga oshirishni taklif etmoqda. Bu shuni anglatadiki, Orion kemasi Yer yaqinida Starship bilan tutashadi, shundan soʻng Starship oʻz dvigatellari yordamida butun majmuani Oy tomon yetaklab ketadi.

Xavfsizlik va samaradorlikning yangi bosqichi

Yangi sxemaning asosiy afzalligi xavfsizlik bilan bogʻliq. Eng masʼuliyatli operatsiya hisoblangan kemalarning tutashuvi Yer orbitasida, yaʼni har qanday favqulodda holatda astronavtlarni tezkor qaytarish imkoniyati mavjud boʻlgan hududda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, agar Oy yuzasida muammo yuzaga kelsa, astronavtlar uzoq kutmasdan uyga qaytishni tezroq boshlashlari mumkin boʻladi.

Yoqilgʻi masalasi ham ushbu yangilanishda muhim oʻrin tutadi. Toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻnalish energiya sarfini kamaytiradi, bu esa Starship kemasini koinotda yoqilgʻi bilan toʻldirish uchun talab etiladigan qoʻshimcha parvozlar sonini qisqartiradi. SpaceX hozircha aniq raqamlarni ochiqlamagan boʻlsa-da, tanker-kemalar soni sezilarli darajada kamayishi kutilmoqda.

Yangi arxitektura yana bir texnik muammoni hal qiladi: Starship endi Oy orbitasida ekipajni uzoq vaqt kutib turishi shart emas. Toʻliq yoqilgʻi bilan toʻldirilgan Starship Yer orbitasida Orion tayyor boʻlgunga qadar kutib turadi va keyin birgalikda yoʻlga chiqadi. Bu tizimga boʻlgan talablarni soddalashtiradi va kema resurslarini tejaydi.

Starship V3 va kelajak rejalari

NASA vakillarining taʼkidlashicha, bunday yondashuv Starship kemasini ommaviy ishlab chiqariladigan seriyali versiyasiga yanada yaqinlashtiradi. Artemis 3 missiyasi uchun maxsus ishlab chiqiladigan Starship V3 modifikatsiyasi aynan shu yangi sxema asosida parvoz qilishi rejalashtirilgan. Bu esa Oyga qoʻnish modulini yaratish jarayonini tezlashtiradi.

Agar ushbu taklif qilingan sxema sinovlarda oʻzini oqlasa, u NASAning kelajakdagi barcha boshqariladigan missiyalari uchun asosiy standartga aylanishi mumkin. Bu nafaqat Oyga qaytishni, balki kelajakda Marsga amalga oshiriladigan uzoq masofali parvozlarni ham ancha yaqinlashtiradi.

SpaceXStarshipNASAArtemisKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiGonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiBugun, 09:28Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiAviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiBugun, 07:59Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 06:53Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiUgreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiBugun, 06:51Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinXiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinBugun, 04:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus